Gossip News: tra Alessandro Calabrese e Lidia Vella è pace

Gossip News: tra Alessandro Calabrese e Lidia Vella è pace

di Redazione 26/02/2017

Lidia Vella e Alessandro Calabrese hanno fatto pace? Il sospetto nei fans circolava da qualche tempo e adesso è diventata una certezza dopo le clamorose news di gossip confermate dalla stessa ex gieffina che ha ammesso di aver in qualche modo perdonato il suo ex più famoso anche se non sembra avere nessuna intenziona di rimettersi con lui. Intervistata da Giada Di Miceli a Non succederà più su Radio Radio, Lidia Vella ha parlato della sua tormentata storia con Alessandro. Dopo essersi lasciati e ritrovato al Grande Fratello 14 sembrava che questa fosse la volta buona per parlare di matrimonio e invece lui ancora una volta ha interrotto la storia presentandosi poi a Uomini e Donne come corteggiatore di Sonia Lorenzini anche se la sua avventura è durata poco. Adesso la ragazza siciliana ha deciso di perdonarlo, perché questo è un sentimento che fa parte dei suoi valori di base, ma non ha nessuna intenzione di tornare sui propri passi. “Determinate cose non si cancellano facilmente, certe ferite rimangono per sempre. Alessandro, al di là di come è finita, mi ha regalato tante gioie. Mi piace ricordarlo per le cose belle che abbiamo passato insieme. In cuor mio l’ho perdonato”. Di recente era stato lo stesso Alessandro ad augurarsi che con Lidia almeno pitesse esserci un rapporto di buonba amicizia perché non si sentiva colpevole di nulla de in effetti sembra che adesso sia così. Ora però per la Vella, che in tutto questo periodo è stata supportata dalla famiglia a cominciare dalla sua gemella Jessica, potrebbero aprirsi le porte del Trono Classico di Uomini e Donne. Ol suo ex tornerà per corteggiarla?

