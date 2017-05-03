Home Intrattenimento Belen Rodriguez gossip news: cantante dopo Selfie, pronto un album di inediti?

Belen Rodriguez gossip news: cantante dopo Selfie, pronto un album di inediti?

di Redazione 03/05/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Se la vita sentimentale va a gonfie vele per la showgirl Belen Rodriguez, sul fornte lavorativo si prospettano grandissime news: la prima è sicuramente l’avventura di Selfie-Le Cose Cambiano 2 a fianco di Simona Ventura e il suo e marito Stefano De Martino, un connubio che non mancherà di fare gossip, ma il sogno nel cassetto della bella argentina si realizzerà molto presto. Amante della musica, ha provato a cimentarsi come cantante promuovendo il singolo Amarti è Folle e, secondo i rumors, dopo Selfie potrebbe essere pronto al lanciare il suo primo album di inediti. Il piccolo schermo è pronto ad accogliere Belen Rodriguez per la seconda stagione di Selfie-Le Cose Cambiano: è stata Simona Ventura a volerla nel cast, dove avrà il ruolo di inviata esterna e sembra che così non possano esserci scintille con il suo ex Stefano De Martino, anche se molti ne dubitano. Felicemente fidanzata con Andrea Iannone, oltre alle continue dediche romantiche su Instagram hanno partecipato insieme al Maurizio Costanzo Show, mostrandosi per la prima volta in TV. Ma la showgirl argentina è inarrestabile, visto che sta già pensando al nuovo progetto come cantante. Per la prima volta, l'argentina ha la possibilità di registrare in studio il suo primo album, che secondo le gossip news pare sia composta da inediti di autori molto famosi della musica italiana. Secondo le ultime news di gossip, Belen Rodriguez si cimenterà come cantante dopo Selfie-Le Cose Cambiano 2: si sa che Belen ha una bellissima voce e lo ha dimostrato col singolo Amarti è Folle, ma anche con i continui video su Instagram in cui si cimenta con cover si artisti famosi. Cantare è stata una sua passione fin da bambina e il suo sogno di realizzare un album di inediti potrebbe prendere forma proprio quest’anno, visto che è coinvolta una prestigiosa etichetta discografica. Sicuramente, monitorando i social Belen si lascerà sfuggire qualche news di gossip in merito a questo ambizioso progetto musicale.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp