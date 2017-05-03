Home Attualità Raz Degan news: presto al cinema con Luca Argentero

di Redazione 03/05/2017

Smaltite le fatiche e le emozioni che gli ha lasciato l'avventura all'Isola dei Famosi 2017, ora Raz Degan è tornato a lavorare sul suo grande progetto. Il suo sogno è quello di arrivare presto al cinema con il film documentario 'The Last Shaman' al quale sta lavorando da ben cinque anni e che avrà come produttori esecutivi Luca Argentero, che è suo grande amico da anni, ma anche Lapo Elkann. Un progetto ambizioso e importante per il quale Raz Degan e la produzione hanno anche avviato una raccolta fondi sulla piattaforma 'Kickstarter' grazie alla quale per ora sono riusciti a mettere insieme già 40mila dollari anche se ne servono molti di più per fare partire veramente il progetto. Lo scopo infatti è quello di distribuire il film prima in più di venti importanti città americane e poi in Europa come spiegano il vincitore dell'Isola dei Famosi 2017 e l'attore torinese nell'appello che hanno rivolto al pubblico. Ma come è nato il progetto? Nel 2010 Raz si ammalò di polmonite e dietro consiglio di un fratello fece un viaggio in India dove incontrò uno sciamano che gli consigliò di vivere per sei giorni in totale isolamento bevendo soltanto del thè e partendo alla ricerca della sua forza vitale, dello spirito che aveva dentro di lui. Una meditazione che gli è servita per guarire e che l'ha preso al punto tale di rifiutare anche alcuni ruoli importanti da attore che gli erano stati proposti in quel periodo. Ora vuole trasmettere a tutti quell'esperienza e lo fa attraverso questo film.

