Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Belen Rodriguez gossip: rivelazione inaspettata su Fabrizio Corona

Redazione Avatar

di Redazione

13/02/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Belen Rodriguez spiazza tutti. La showgirl argentina ha rilasciato delle dichiarazioni su Fabrizio Corona. Il re del gossip dal 10 ottobre è in carcere e nei prossimi giorni ci sarà la prima udienza del processo, Belen che è ancora molto legata a Fabrizio ha detto che lo ha sognato. Il loro è stato un amore folle e Corona è l’unico uomo che la conosce bene. Prima di conoscere Stefano De Martino Belen e Fabrizio hanno vissuto un’amore da favola finito su tutte le prime pagine dei settimanali di gossip.

Nonostante le loro strade sentimentali si siano divise Belen Rodriguez prova ancora qualcosa per Fabrizio Corona, la passione si è trasformata in affetto e spera che le vicende giudiziarie si concludano in maniera positiva. In un’intervista rilasciata al settimanale Sette, Belen ha parlato del suo passato svelando che ha fatto un sogno particolare. La Rodriguez ha visto Fabrizio Corona che usciva dal carcere, lei era con Andrea Iannone il suo fidanzato, rideva e aveva i capelli arruffati. Fabrizio le ha sorriso ed era molto felice. Sarà un sogno premonitore? È quello che sperano tutti anche la fidanzata di Corona, Silvia Provvedi.

Il prossimo appuntamento in aula è fissato per il 16 febbraio, il silenzio mediatico calato sulla vicenda fa pensare che Fabrizio Corona abbia intenzione di dimostrare che è davvero cambiato ed è impegnato a studiare la nuova strategia difensiva insieme ai legali. I giudici non gli credono, stavolta ci sono delle prove molto forti contro di lui. Solo chi vuole bene al re del gossip come Belen Rodriguez è convinto della sua innocenza. Noi vi diamo appuntamento a presto con le nuove news sul processo di Fabrizio Corona.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

San Valentino, cosa fanno le coppie di UeD? Andrea Damante e Giulia De Lellis spiazzano tutti

Articolo Successivo

Uomini e donne gossip Sonia e Federico: retroscena inaspettato, il commento di Raffaella Mennoia

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025