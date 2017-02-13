Belen Rodriguez gossip: rivelazione inaspettata su Fabrizio Corona

Belen Rodriguez spiazza tutti. La showgirl argentina ha rilasciato delle dichiarazioni su Fabrizio Corona. Il re del gossip dal 10 ottobre è in carcere e nei prossimi giorni ci sarà la prima udienza del processo, Belen che è ancora molto legata a Fabrizio ha detto che lo ha sognato. Il loro è stato un amore folle e Corona è l’unico uomo che la conosce bene. Prima di conoscere Stefano De Martino Belen e Fabrizio hanno vissuto un’amore da favola finito su tutte le prime pagine dei settimanali di gossip.

Nonostante le loro strade sentimentali si siano divise Belen Rodriguez prova ancora qualcosa per Fabrizio Corona, la passione si è trasformata in affetto e spera che le vicende giudiziarie si concludano in maniera positiva. In un’intervista rilasciata al settimanale Sette, Belen ha parlato del suo passato svelando che ha fatto un sogno particolare. La Rodriguez ha visto Fabrizio Corona che usciva dal carcere, lei era con Andrea Iannone il suo fidanzato, rideva e aveva i capelli arruffati. Fabrizio le ha sorriso ed era molto felice. Sarà un sogno premonitore? È quello che sperano tutti anche la fidanzata di Corona, Silvia Provvedi.

Il prossimo appuntamento in aula è fissato per il 16 febbraio, il silenzio mediatico calato sulla vicenda fa pensare che Fabrizio Corona abbia intenzione di dimostrare che è davvero cambiato ed è impegnato a studiare la nuova strategia difensiva insieme ai legali. I giudici non gli credono, stavolta ci sono delle prove molto forti contro di lui. Solo chi vuole bene al re del gossip come Belen Rodriguez è convinto della sua innocenza. Noi vi diamo appuntamento a presto con le nuove news sul processo di Fabrizio Corona.