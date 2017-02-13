San Valentino, cosa fanno le coppie di UeD? Andrea Damante e Giulia De Lellis spiazzano tutti

Andrea Damante e Giulia De Lellis sono sempre più innamorati e hanno deciso di trascorrere San Valentino fuori dall’Italia. I fan si chiedono se la coppia di UeD sempre piena di impegni abbia approfittato di un’offerta last minute visto che sono volati a New York, meta ambitissima dalle giovani coppie. Appena atterrati nella Grande Mela, Andrea e Giulia hanno pubblicato una foto su Instagram per informare tutti i fan, è solo un viaggio di piacere oppure ci sono nuovi progetti per i Damellis?

Intanto domani 14 febbraio saranno i protagonisti della puntata speciale di Uomini e donne registrata la scorsa settimana. Siamo davvero curiosi di scoprire come sono riusciti a cavarsela senza soldi e tra vari imprevisti studiati dalla redazione. Andrea Damante e Giulia Damellis hanno trascorso un intero giorno nella capitale. Nell’attesa però ci gustiamo le foto del viaggio d’amore a New York.

Per gli appassionati degli impegni dei Damellis abbiamo buone notizie, Andrea Damante infatti è già pronto per tornare a lavoro il prossimo 18 febbraio. Dunque si tratta di una toccata e fuga. Inoltre pare che Barbara D’Urso abbia invitato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e la fidanzata Giulia De Lellis a Pomeriggio 5 per parlare della presunta lite di cui hanno parlato tutti i siti di gossip. Vi aspettiamo molto presto per le ultime news sulla coppia di Uomini e donne!