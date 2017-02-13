Uomini e donne gossip Sonia e Federico: retroscena inaspettato, il commento di Raffaella Mennoia

La coppia del trono classico di UeD Sonia e Federico è ancora al centro del gossip. Da quando il corteggiatore è arrivato a Uomini e donne non si parla altro che del rapporto con la tronista. Le ultime news però sono decisamente piccanti, prima di svelarvi di cosa si tratta vi parliamo del commento di Raffaela Mennoia. Il braccio destro di Maria De Filippi ha notato una certa somiglianza tra Federico Piccinato e Francesco Gabbani, il vincitore di Sanremo 2017 e ha scritto: «Sono contenta che Sanremo l’abbia vinto Federico Piccinato, ma i petali no!».

Il riferimento ai petali rossi è una coincidenza? I fan di Sonia Lorenzini del trono classico hanno esultato ma è ancora troppo presto per la scelta e non sappiamo se Federico Piccinato rimarrà ancora a Uomini e donne. I nuovi gossip su Federico riguardano il suo passato. A riportarli il blog Bitchyf.it che ha pubblicato alcune foto del corteggiatore insieme a personaggi famosi e vecchi protagonisti di UeD tra cui Andrea Damante, Oscar Branzani. È davvero l’ennesimo caso di business nel dating show di Maria De Filippi?

Da quando è esplosa la polemica sulla coppia Sonia-Federico a Uomini e donne, ogni giorno c’è una nuova segnalazione. Mario Serpa ha aggiunto nuovi particolari, l’opinionista che ha preso di mira la tronista ha detto Sonia e Federico oltre a conoscerci si scambiavano teneri messaggi sui social. Sarà vero? Vi aspettiamo presto per i nuovi gossip su Sonia Lorenzini e Federico Piccinato.