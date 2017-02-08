Home Attualità Belen Rodriguez Instagram news: vacanze alle Maldive con Santiago e Andrea Iannone

di Redazione 08/02/2017

Qualche giorno di relax per dimenticare l’amarezza del divorzio, ricaricare le pile e soprattutto godersi in pace la compagnia dei suoi amori, Santiago e Andrea Iannone. Ma Belen Rodriguez non si è dimenticata dei suoi fans e così come confermano le ultime news di gossip ha voluto condividere le immagini della sua ultima vacanza tra Malesia (dove il fidanzato era impegnato con la MotoGp) e Maldive. Belen regala ancora una volta spettacolo con un bikini sexy mentre si fa baciare dai raggi del sole, ma in cima ai suoi pensieri c’è sempre il piccolo Santi: “Perché io ti amo più che più non posso”, ha postato. E poi su Instagram Stories ha caricato le immagini di una cenetta romantica in spiaggia con il suo Andrea, confermando che ormai il capitolo della sua vita legato a Stefano De Martino è ormai chiuso anche se i due continueranno a frequentarsi per il bene del figlio. Ma questa vacanza è stata per la showgirl argentina il momento per riflettere sulla sua attuale situazione: “Non ho pazienza per alcune cose – ha scritto Belen - non perché sia diventata arrogante, semplicemente perché sono arrivata a un punto della mia vita, in cui non mi piace più perdere tempo con ciò che mi dispiace o mi ferisce”. La Rodriguez non ha più voglia di scendere a compromessi , di compiacere a tutti i costi e a chiunque, non le piacciono gli amici che la tradiscono “ma sopratutto non ho nessuna pazienza per chi non merita la mia pazienza” ha concluso.

