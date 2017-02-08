Lidia Vella Instagram Gossip: è amore con Gianmarco Valenza, l'indizio social che toglie ogni dubbio
di Redazione
08/02/2017
Lidia Vella continua a restare nel mirino del gossip insieme all'ex tronista Gianmarco Valenza. Ma tra i due è amore oppure no? Il mistero sulla loro presunta relazione si infittisce sempre di più, anche se i loro fan sono riusciti a trovare un indizio social che toglierebbe ogni dubbio... Cos'è successo nel profilo Instagram di Lidia Vella?
Lidia Vella gossip, l'ex gieffina e Gianmarco Valenza sempre più vicini?Dopo quanto successo con Alessandro Calabrese sembrerebbe che Lidia Vella abbia trovato la sua serenità al fianco di Gianmarco Valenza. Recentemente l'ex gieffina, ancora una volta protagonista del gossip, ha spiegato di non essere fidanzata con l'ex tronista, ma che si starebbero semplicemente frequentando anche se non escludono la nascita una vera love story. Secondo i fan di Lidia Vella però i due starebbero vivendo l'inizio della loro relazione in gran segreto anche se un piccolo gesto fatto dall'ex gieffina potrebbe averli traditi. Dunque è amore tra Lidia Vella e Gianmarco Valenza? Anche se c'è non si vede, o forse... Un indizio social confermerebbe che la "frequentazione" tra i due andrebbe a gonfie vele, anche se attualmente Lidia Vella si trova a Catania.
Lidia Vella Instagram: l'indizio social che parla di Gianmarco Valenza, come reagirà Alessandro Calabrese?Il fantomatico indizio arriverebbe dalle storie Instagram pubblicate da Lidia Vella sul suo profilo... I fan hanno notato che molto spesso le foto e alcuni brevi video sono accompagnati dalle seguenti iniziali GM o GN, le quali potrebbero fare riferimento appunto a Gianmarco Valenza. Ma se il gossip sulla loro relazione venisse confermato, come reagirebbe Alessandro Calabrese che ha visto naufragare ogni speranza con Sonia Lorenzini?
Articolo Precedente
Caterina Balivo silurata per il tweet ‘infelice’ contro Diletta Leotta: le scuse a Detto Fatto
Redazione