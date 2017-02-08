Sanremo 2017 Clementino Instagram, Bufera sui social dopo l'eliminazione del rapper che ha già conquistato YouTube
08/02/2017
Sanremo 2017 vede a rischio eliminazione Clementino... Una scelta che ha scatenato una vera e propria bufera sui social! Fortunatamente lo stesso rapper pare che non abbia preso malissimo la notizia, tanto da riuscire a conquistare anche YouTube con il nuovo video del brano sanremese Ragazzi Fuori.
Sanremo 2017 social, Clementino a rischio eliminazione una scelta che scatena i fan su InstagramClementino è stato uno degli ultimi artisti ad esibirsi durante la prima serata di Sanremo 2017 e probabilmente questa cosa l'ha penalizzato fino al punto di arrivare al rischio eliminazione. Ma la canzone lo meritava davvero? A giudicare dal primo ascolto la risposta a questa domanda non può che essere negativa! Clementino ieri sera ha presentato sul palco dell'Aristo la canzone Ragazzi fuori, un singolo innovativo che per certi versi si allontana dalla scia artistica del rapper napoletano... Clementino, nonostante il rischio eliminazione, è stato definito l'artista che ha mostrato maggior coraggio, mettendo in gioco se stesso e rivoluzionando la sua arte. Ragazzi fuori ha una bella musica e un rap leggero facile da capire e da cantare. Queste qualità purtroppo sono servite ben poco, tanto che la scelta di tagliar fuori il suo pezzo ha scatenato una vera bufera sui social soprattutto su Instagram.
Sanremo 2017 news, Clementino conquista i social e YouTube con un boom di visualizzazioni con Ragazzi fuoriDopo la notizia data sul palco dell'Ariston riguardante Clementino i fan si sono scatenati in una rivolta affermando che il rischio dell'eliminazione rappresenta una vera e propria ingiustizia. La conferma di quanto detto si trova nell'immediato successo che sta ottenendo oggi il rapper napoletano. Il brano Ragazzi fuori si sta presentando già come un vero e proprio successo radiofonico, tanto che su YouTube ha già guadagnato oltre 24.000 visualizzazioni. Basterà questo a Clementino per salvarsi dall'eliminazione definitiva?
