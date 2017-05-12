Home Intrattenimento Stefano De Martino al Maurizio Costanzo Show: ecco cosa penso di Belen

di Redazione 12/05/2017

É bastata la prima puntata di Selfie – Le cose cambiano de quelle frecciatine che i due si sono lanciati per capire che comunque sia andata a finire tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez c'è un rapporto profondo, impossibile da cancellare anche con il divorzio ormai ufficiale. Ma come stanno veramente le cose in una delle coppie più chiacchierate nel mondo del gossip? A fare chiarezza, una volta per tutte, è stato lo stesso Stefano chiamato tra gli ospiti nell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Il conduttore lo ha punzecchiato, ricordandogli le battute che l'ex moglie gli ha fatto durante le registrazioni di Selfie – Le cose cambiano e il ballerino napoletano non si è tirato indietro dimostrando ancora una volta grande maturità: “Negli ultimi mesi io e lei – ha detto - ci siamo parlati in tutti i modi, di persona e tramite avvocati. Adesso abbiamo raggiunto un equilibrio, andiamo d’accordo più di prima”. Una verità che conferma quanto detto dalla stessa Belen qualche settimana fa sempre nel talk show di Canale 5 quando aveva ammesso che il suo ex stava facendo un ottimo lavoro come padre. E in effetti come ha dimostrato in ogni occasione Stefano De Martino, anche di recente postando un filmato nel quale addormenta il figlio mentre la sua ex è in Spagna per seguire le gare di Andrea Iannone, tutti si sono accorti del legame profondo che c'è tra il ballerino e il figlio. Costanzo però ha voluto capire cosa lo lega ad un'altra ex, Emma Marrone: oltre all'amicizia, è un bulldog che si chiama Gaetano. Era stato un suo regalo ai tempi della relazione nata ad Amici e quando si sono lasciati è rimasto con la cantante.

