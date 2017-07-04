Belen Rodriguez lascia Andrea Iannone, vacanze in solitaria a Ibizia
Belen Rodriguez lascia Andrea Iannone? Il mondo del gossip è in allerta per lo scoop dell'estate! La showgirl argentina sta trascorrendo le sue vacanze in solitaria nella casa di Ibiza... Forse anche troppo in solitaria. Belen Rodriguez lascia Andrea Iannone? Il gossip riguardante la coppia con il passare dei giorni diventa sempre più insidioso e pronto per essere confermato. Come ben sappiamo il motociclista attualmente è super impegnato con le varie gare in giro per il mondo, la cosa però non ha mai bloccato Belen Rodriguez sempre disposta a seguirlo in ogni dove. Adesso però sembrerebbe proprio che la showgirl abbia deciso di gettare l'ancora nella sua casa di Ibiza, trascorrendo così le sue vacanze insieme alle amiche e il piccolo Santiago. Dunque che fine ha fatto Andrea Iannone? Tornando l'estate per Belen Rodriguez riappare anche l'ombra di Marco Borriello, ma attualmente la vicinanza dei due sembra essere solo il grande desiderio del gossip italiano. La stagione estiva 2017 per Belen Rodriguez dunque potrebbe essere dedicata solo al figlio Santiago, motivo per cui tutti si chiedono se in realtà la storia con Andrea Iannone è già capitolata... Tra l'altro poco prima del loro anniversario. Belen Rodriguez lascia Andrea Iannone? Il gossip non accenna a placarsi, prima la news dell'allentamento dell'argentina dai box della Suzuki e ora il naufragio dell'amore con il motociclista. A quanto pare la serenità nella vita di Belen Rodriguez sembra essere un miraggio, almeno secondo i rumors. La fine della storia con Andrea Iannone però non è ancora stata confermata, l'unica cosa c'erta è che i due ormai da circa un mese non si mostrano più insieme innamorati e felici.
