Moglie Paolo Villaggio: chi è Maura Albites

è stata per ben 63 anni la moglie dell’attore, morto in una clinica di Roma all’età di 84 anni. Da quando la vide per la prima volta nel 1954, l’attore che ha dato il volto asi accorse che quella sarebbe potuta diventare la donna della sua vita. Il loro fu un vero e proprio colpo di fulmine: lei aveva 15 anni, lui 22e dopo il primo incontro al Lido di Genova i due bruciarono tutte le tappe. Tre anni dopo si sposarono e diedero alla luce duenel 1959 enel 1965. L’amore per lei era grande tanto da seguirla a Londra per lavoro. Il loro matrimonio, come in tutte le coppie, è stato però costellato da incidenti di percorso, ovvero tradimenti e scappatelle da entrambe le parti, come ha confessato l’attore alPaolo Villaggio è stato un uomo e un marito, oltre che un attore che andava da ruoli leggeri come quelli di Fantozzi e Fracchia, a quelli più drammatici. Ma è stato anche une lo ha ammesso al giornale Libero. Villaggio halaogni volta che ha avuto l’occasione. Dopo ilè stato fedele per 15 anni, però facendo il piacione con le mogli degli amici e per vanità, per dimostrare di non essere uno sfigato. Ma anche la moglie non è stata totalmentein questi anni. La moglie di Paolo Villaggio, Maura Albites, non ha certo subito in silenzio ledi suo marito. Si sono traditi a vicenda e l’attore ha confesato più volte che di notte, sdraiato accanto a lei nel letto, rimuginava sul fatto di lasciare la consorte o meno, ma l’ha prevalso su tutto. Nell’intervista a Libero, l’attore ha rivelato che Maura è la sola donna che abbia mai amato, nonostante tutto.