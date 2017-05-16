Home Intrattenimento Belen Rodriguez piange per Stefano De Martino a Selfie le cose cambiano

Belen Rodriguez piange per Stefano De Martino a Selfie le cose cambiano

di Redazione 16/05/2017

Ancora una volta i grandi protagonisti della seconda puntata di Selfie-Le cose cambiano sono stati Stefano De Martino e Belen Rodriguez che sono le vere star dello show ideato da Maria de Filippi e condotto da Simona Ventura. Il momento più emozionante infatti è stato quando il ballerino ha accettato di seguire la storia di Lorenzo, un ragazzo che ha un grave problema alla vista da quando è nato e che dopo una prima operazione andata male non è stato risolto. Consultando lo specialista trovato da Selfie-Le cose cambiano invece finalmente Lorenzo è tornato ad avere due occhi normali e non è più costretto a portare sempre gli occhiali da sole per coprirsi. Così quando sono entrati i suoi genitori e hanno assistito alla trasformazione, loro si sono commossi e lui è scoppiato a piangere. Una commozione che ha colpito anche Stefano e il ballerino ha voluto ricordare al ragazzo quanto sia fortunato ad avere genitori che gli vogliono così bene: “Io sono un padre ma anche un figlio e posso dirti che il rapporto con i genitori è importante. Mio figlio è la persona più importante della mia vita, nonostante tutto quello che mi sia successo. Tuo padre non può non amarti, sei suo figlio. Quindi non perdere altro tempo”. Le telecamere quindi hanno inquadrato Belen Rodriguez e anche lei aveva gli occhi ludici, non solo perché molto coinvolta da quella storia di rapporti familiari così profondo. De Martino ha dimostrato nuovamente di avere una grande sensibilità, anche quando si è emozionato per la trasformazione positiva di Nonna Lilla, una 70enne che su era lasciata andare dopo la morte del marito dedicandosi solo ai figli e ai nipoti ma trascurando se stessa. La vera star di Selfie almeno per ora è lui.

