Uomini e donne trono over: ansia per Graziella Montanari. Come sta la dama?
di Redazione
15/05/2017
Graziella Montanari sta male dopo l’ultima registrazione del trono over? Il dettaglio che non sfugge ai fanLa dama Graziella Montanari in questi giorni è al centro delle news del trono over di Uomini e donne. Dopo una breve conoscenza con il cavaliere Manfredo è successo il finimondo. L’uomo l’ha accusata di essere possessiva e di aver inviato messaggi anche a sua figlia, Graziella ha detto che era molto diverso da come si era presentato in puntata. Manfredo ha deciso di interrompere la conoscenza e la reazione della dama è stata inaspettata, tanto che ha abbandonato lo studio di Uomini e donne. Manfredo è stato molto pesante definendo Graziella Montanari una stalker, la dama ha urlato in studio di essere stata ingannata accusandolo di cose gravissime che le avrebbe fatto, senza scendere nei dettagli. La dama del trono over si è definita una signora e ha scelto di non svelare quanto accaduto lontano dalle telecamere. Eppure da quello che ci sembra di capire, la reazione di Graziella è solo quella di una donna delusa. Graziella Montanari fa fatica a riprendersi dopo il due di picche di Manfredo e durante l’ultima puntata del trono over di Uomini e donne ha letto una lettera indirizzata al cavaliere. Tutti hanno notato che le tremavano le mani perché era molto agitata tanto da far pensare che dopo la registrazione avesse avuto un malore. Graziella ha aggiornato il suo profilo Facebook regolarmente quindi sta meglio e non è stata ricoverata in ospedale. Sicuramente è stato evitato il peggio grazie all’intervento di Maria De Filippi che ha aiutato Graziella del trono over a ragionare. Mentre attendiamo nuovi risvolti su questa storia vi invitiamo a seguirci per essere sempre aggiornati sul mondo di Uomini e donne!
