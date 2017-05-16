Gianni Sperti contro Desirèe Popper, lite furiosa a Uomini e Donne
di Redazione
Gianni Sperti contro Desirèe Popper? Alcuni rumors parlano di una lite furiosa a Uomini e Donne tra l’opinionista e la tronista. La news ha lasciato i fan del programma davvero senza parole dato che Sperti in questi mesi ha sempre difeso la Popper, cosa sarà successo in realtà? Il Trono Classico di Uomini e Donne quest’anno è stato particolarmente acceso, non tutti i tronisti hanno trovato l’amore anche se hanno deciso di mettersi in gioco fino in fondo. Una delle donne più discusse, dopo Soleil Sorge, senza ombra di dubbio è stata proprio Desirèe Popper. La modella brasiliana, ex gieffina, dal passato sentimentale poco limpido, ha deciso di abbandonare definitivamente il programma. La tronista durante la puntata di oggi spiegherà il perché della sua scelta e quali sono le reali motivazioni che l’hanno spinta a dire no e lasciare tutto a poche settimane dalla fine. Chi ha seguito il programma fino a ora sa che la Popper aveva mostrato di essere particolarmente attratta da qualcuno dei suoi corteggiatori, ma la scintilla però non è scattata con nessuno di loro. Il video in questione, secondo alcune anticipazioni, avrebbe davvero fatto arrabbiare Gianni Sperti che ha sempre difeso a spada tratta la tronista brasiliana. Momenti tesi negli studios di Uomini e Donne? Gianni Sperti, dopo settimane di attesa per la fatidica scelta, è esploso in modo furioso contro Desirèe Popper, perché? L’opinionista di Uomini e Donne che ha sempre difeso la tronista brasiliana ha affermato di sentirsi preso in giro ma non solo… La Popper ha tenuto tutti con il fiato sospeso volontariamente, per far accrescere la sua notorietà. Desirèe Popper dunque avrebbe sempre recitato un copione?
