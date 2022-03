Sono mesi ormai che girano le voci su un presunto riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Belen, infatti, dopo esser diventata mamma per la seconda volta di Luna Marì, si è dichiarata single annunciando la sua separazione con Antonio Spinalbese. C’è da dire però che sono settimane ormai che l’antica coppia, Rodriguez- De Martino, viene fotografata dai paparazzi, ormai sempre più spesso. I due smentiscono dicendo che sono uniti da impegni familiari in cui c’entra Santiago. Inoltre i due molto probabilmente si ritroveranno a lavorare insieme durante il serale di Amici 21: Stefano, già giudice nella precedente edizione; Belen, invece, probabilmente sarà ospite fisso nei vari appuntamenti.

Belen e Stefano stanno insieme? L’anello indossato dalla showgirl

Secondo esperti di gossip, che hanno osservato la coppia, ci sono alcuni elementi che tradiscono i protagonisti di queste voci e che farebbero pensare che Belen e Stefano sono tornati insieme: innanzitutto, si nota una foto in cui Belen tiene Luna Marì in braccio: la donna porta, sull’anulare, una fede, per i più una fede di matrimonio; inoltre Belen si racconta felice sui social e scrive: “Felice felice felice… e chi osa toccare la mia felicità verrà spezzato”. Si riferirà al ritorno dell’amore con Stefano De Martino?

Stefano ha fatto a Belen un regalo molto costoso?

Ma quello dell’anello non è l’unico particolare che i fan hanno notato: il ballerino, infatti, è stato avvistato mentre faceva shopping in una delle botteghe più costose, la Bottega Veneta. Inizialmente sconosciuti i suoi acquisti, la showgirl, qualche giorno dopo ha fatto sorgere qualche dubbio, poiché avrebbe postato la foto di tacchi che le sono stati regalati. I sandali, firmati Bottega Veneta, sono ricoperti di strass e hanno la punta quadrata; per un valore di 1250 euro. Insomma nulla di certo, ma ci sono molte coincidenze che fanno pensare che la coppia tanto amata dal pubblico italiano sia tornata insieme. Speriamo di sapere presto se tutte queste voci sono vere o no.