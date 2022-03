Chi è LDA di Amici 21: come si chiama davvero, vita e carriera del figlio di Gigi D’Alessio

LDA è uno dei cantanti più apprezzati ad Amici 21. La conquista della sua maglia del serale ha portato il cantante a raggiungere uno dei momenti più importanti del talent show televisivo condotto da Maria De Filippi. Il cantante è figlio di Gigi D’Alessio, ma ha uno stile completamente differente rispetto a quello del padre, uno dei rappresentanti più importanti della generazione contemporanea di cantanti napoletani. Ma chi è LDA e come si chiama davvero? Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito del cantante di Amici 21, relativamente a biografia, carriera e account Instagram di LDA.

LDA come si chiama davvero? Il vero nome del cantante di Amici 21 e il significato di LDA

Per tutti coloro che non lo conoscessero attraverso il suo vero nome, LDA è il nome d’arte utilizzato dal cantante napoletano Luca D’Alessio. Si tratta del figlio di Gigi D’Alessio, celebre cantante napoletano, e Carmela Barbato, casalinga. LDA è nato a Roma il 2003 e, sia a causa del suo legame di parentela con Gigi D’Alessio, sia in virtù delle sue qualità artistiche sono sicuramente riconosciute e apprezzate da molti, ha ottenuto un buon successo nella sua brevissima carriera.

Nonostante il suo vero nome sia Luca D’Alessio, con cui il cantante si mostra anche su Instagram attraverso il nickname sul social, LDA ama presentarsi attraverso il suo nome d’arte. Ma qual è il significato del nome LDA? Si tratta semplicemente delle tre iniziali del suo nome: L sta per Luca, DA per D’Alessio.

LDA Instagram: l’account del figlio di Gigi D’Alessio

LDA è molto seguito sui social, grazie alla sua presenza su Instagram che gli permette di comunicare coi fan e di mostrare video delle sue esibizioni. L’account Instagram di LDA è @lucadalessio_real. LDA su Instagram ha ben 265mila follower, a dimostrazione di quanto il figlio di Gigi D’Alessio sia molto seguito sui social e amato per le sue canzoni.

Vita di LDA

LDA è una persone che non ama parlare molto di sé e, per questo motivo, non si hanno a disposizione numerose notizie relative alla vita privata e alla biografia del figlio di Gigi D’Alessio. Sicuramente si sa che il cantante è nato a Roma nel 2003, ha 18 anni ed è uno degli artisti più talentuosi della sua generazione, tanto da essere parzialmente conosciuto anche prima della sua esperienza ad Amici 21.

LDA vive con sua madre Carmela Barbaro, casalinga, ma ha un ottimo rapporto anche con suo padre Gigi D’Alessio, con cui ha lavorato spesso nella realizzazione di diverse canzoni.

Carriera di LDA e canzoni di successo

LDA ha avuto sempre una grande passione per la musica; fin da piccolo ha sempre amato cantare le canzoni di suo padre Gigi D’Alessio, ma è stato sempre un grande appassionato anche di Jovanotti e Adriano Celentano. La carriera di LDA è appena iniziata ma il cantante napoletano ha già realizzato diverse canzoni di successo che hanno appassionato i fan e che gli hanno permesso di ottenere credito all’interno del talent show Amici 21 condotto da Maria De Filippi. In particolar modo, lavorando con diversi artisti e soprattutto con suo padre Gigi D’Alessio, LDA ha realizzato diverse canzoni di grande successo. Tra queste: