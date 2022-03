Alessandra Celentano è figlia di Alessandro Celentano, fratello del grande cantautore, showman, attore, regista, sceneggiatore, compositore, montatore e autore televisivo italiano Adriano Celentano. Il suo volto è indissolubilmente legato al talent show Amici, dove la Celentano è insegnante di danza classica conosciuta per la sua severità che, negli ultimi anni, ha causato grandi difficoltà per molti allievi. Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito di chi è Alessandra Celentano.

Carriera di Alessandra Celentano e grandi successi dell’insegnante di danza ad Amici

Sin da bambina si è manifestata la sua passione per la danza e ha cominciato a studiare con maestri di fama internazionale, fino a perfezionarsi all’Opera di stato di Budapest. In seguito, grazie ad una borsa di studio riesce a frequentare un corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia, dove dopo qualche anno diventerà insegnante. Verso la metà degli anni ‘80 entra a far parte dell’Aterballetto, diretto da Amedeo Amodio, che la vede come prima ballerina in coreografie di grandissimi coreografi del Novecento. Grazie a quest’opportunità, ha avuto modo di collaborare con grandi personaggi della danza internazionale.

Negli anni successivi è diventata maître de ballet nei teatri più importanti d’Italia: Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell’Opera di Roma, Teatro Comunale di Firenze e il Teatro San Carlo di Napoli. Il suo nome si trova affiancato a quello di grandi personaggi della danza: Carla Fracci, Roberto Bolle, Massimo Murru, Isabelle Guérin, Manuel Legris e molti altri ancora. E’ stata direttrice artistica dello spettacolo “Anbeta e Josè”, durante il quale si sono esibiti di importantissime compagnie a livello internazionale. A causa della sindrome dell’alluce rigido, comune in molti ballerini, ha affrontato molti interventi, l’ultimo nel 2017, e non ha potuto più ballare.

Alessandra Celentano e Amici

La maestra Celentano ha cominciato nel 2003 a ricoprire il ruolo di insegnante di danza classica e coreografa nel programma “Amici di Maria De Filippi”. Sin da subito ha manifestato la sua intransigenza, la sua rigidità, conseguenza di uno studio estremo del classico e dell’influenza di grandi artisti; il suo essere molto esigente, talvolta, è stato enfatizzato dall’utilizzo di espressioni e parole anche senza tatto: lei sostiene, per esempio, che “una taglia 42 già va bene per la danza, l’importante è che non sia 46, 48 o 50. Dipende da quello che fa ma, soprattutto, dal tipo di fisicità”.

La vita privata di Alessandra Celentano

Alessandra Celentano è stata sposata con Angelo Trementozzi, analista finanziario e insegnante di karate, dal 2007 al 2012. La maestra ha dichiarato in alcune interviste di esser single e di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex marito. Non ha mai avuto figli, ma ha dei cani che tratta come dei veri e propri figli e vive con la sorella, che a sua volta ha altri cagnolini.