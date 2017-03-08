Benedetta Parodi nuovo programma tv su Real Time: quando inizia Pronto e Postato?

Finalmente Benedetta Parodi torna a spadellare. La simpaticissima cuoca improvvisata condurrà un nuovo programma tv su Real Time dal titolo particolare: Pronto e postato. Dopo Cotto e Mangiato, Molto Bene e La Cuoca Bendata, l’ex giornalista Benedetta Parodi ancora una volta è pronta a stupirci. Per la sorella più piccola di Cristina Parodi non è stato difficile lasciare il bancone di Studio Aperto, la cucina infatti è una sua grande passione. Ma quando inizia Pronto e Postato?

Prima di scoprire insieme la data del debutto della nuova trasmissione di Benedetta Parodi vi sveliamo delle golosa anticipazioni. Pronto e Postato avrà lo stesso stile di Cotto e Mangiato, il programma che ha consentito a Benedetta di entrare nel cuore degli italiani e nelle nostre cucine. La durata delle puntate sarà brevissima, cinque minuti appena per preparare una ricetta. Riuscirà Benedetta Parodi a rispettare il tempo assegnato? Tutti ricordiamo le ricette preparate poco prima del telegiornale di La7.

L’appuntamento con Pronto e Postato è per il prossimo 20 marzo 2017 su Real Time presumibilmente intorno all’ora di pranzo per fare concorrenza alla Prova del Cuoco. Benedetta Parodi ha già condiviso sulla sua pagina Facebook un video nel quale invita i fan a seguirla perché l’appetito vien ‘cucinando’. Tutti noi speriamo che l’orario di Pronto e Postato sia meno ‘rigido’, sintonizzarsi sul canale 31 al mattino per chi lavora è difficile. Non mancheranno sicuramente le repliche per poter cucinare insieme a Benedetta Parodi dopo una lunga giornata fuori casa. Noi vi aspettiamo molto presto per le nuove anticipazioni e per condividere le nuove ricette di Pronto e Postato di Benedetta Parodi.