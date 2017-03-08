Uomini e Donne gossip news, Claudio Sona dimentica Mario Serpa, per chi è la dedica sui social?
08/03/2017
Uomini e Donne ancora protagonista delle news di gossip per via della separazione della coppia nata dal primo Trono Gay. La notizia del giorno però è: Claudio Sona dimentica Mario Serpa... Sarà vero? I ClaMario oggi sono comunque rimasti colpiti dal gesto dell'ex tronista; dunque per chi è la dedica sui social?
Uomini e Donne Gossip, Claudio Sona e Mario Serpa come Ludovica Valli e Fabio Ferrara?Ormai vacillano sempre di più le speranze per i ClaMario di rivedere insieme Claudio Sona e Mario Serpa... La loro vicenda in un certo qual modo ricorda quanto è successo tra Ludovica Valli e Fabio Ferrara. Se ben ricordate la coppia in estate aveva superato alla grande le prove di Temptation Island, per poi lasciarsi dopo poche settimana a causa di alcune incomprensioni che hanno spinto la Valli a prendere la decisione. Attualmente però non è ancora chiaro cosa sia successo realmente tra Claudio Sona e Mario Serpa, anche se qualcuno ipotizza che alla base di tutto ci sia il gossip secondo cui l'ex corteggiatore avrebbe sempre puntato al Trono Gay di Uomini e Donne e non all'amore per il fidanzato. Non a caso sembrerebbe che i due ragazzi abbiano interrotto qualsiasi rapporto personale e lavorativo.
Uomini e Donne Claudio Sona Instagram, gli auguri alla mamma per la Festa della DonnaMa Claudio Sona ha davvero dimenticato Mario Serpa? Difficile da dire anche se attualmente sembrerebbe che l'ex tronista abbia ripreso la sua normale quotidianità, voltando appunto pagina. La conferma di quanto detto arriverebbe dal nuovo post pubblicato su Instagram da Claudio Sona, che mostra l'ex tronista insieme un mazzo di mimose, con una speciale dedica speciale per la Festa della Donna, indirizzata soprattutto alla mamma: "Auguri a tutte le donne! P.S. La parte più grande del mazzo è per la mia meravigliosa mamma".
