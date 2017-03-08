La Prova del Cuoco ricette dolci festa della donna: zuccotto di mimosa di Anna Moroni

Le ricette di oggi de La Prova del Cuoco non potevano non essere dedicate alla festa della donna. Anna Moroni ha spiegato come preparare un buonissimo zuccotto mimosa, la ricetta tipica per l8 marzo. Quali sono gli ingredienti per lo zuccotto mimosa di Anna Moroni? Scopriamolo subito perché siete ancora in tempo per cimentarvi nella preparazione della ricetta dolce di oggi de La Prova del Cuoco.

Per il Pan di Spagna avete bisogno di: 5 uova intere, 150 grammi di zucchero, 150 grammi di farina 00, 50 grammi di fecola di patate, ½ bacca di vaniglia, un pizzico di sale. Lo zuccotto mimosa di Anna Moroni è ancora più goloso, perché ripieno con due tipi di crema. Gli ingredienti per la crema pasticcera sono: 400 grammi di latte, 100 grammi di panna fresca, 100 grammi di tuorli, 150 grammi di zucchero, 55 grammi di amido di mais, ½ bacca di vaniglia. Per la crema diplomatica: 500 grammi di panna fresca, 80 grammi di zucchero a velo. Infine per la finitura occorrono ½ ananas, 2 kiwi e qualche ciuffetto di menta. Dimenticavamo la bagna! Oggi 8 marzo 2017 a La Prova del Cuoco Anna Moroni ne ha preparata una con 100 grammi di acqua, 50 grammi di zucchero, 25 grammi di liquore.

La preparazione della ricetta dolce per la festa della donna di Anna Moroni non è complicata ma richiede tempo e pazienza. Iniziate dal pan di Spagna sbattendo a bagnomaria le 5 uova con lo zucchero, la vaniglia e il sale, togliete dal fuoco quando inizia a filare e unite la farina e la fecola di patate. Trasferite in una tortiera imburrata e infarinata e cuocete in forno preriscaldato a 170° per 30 minuti. Nel frattempo dedicatevi alle due creme dello zuccotto mimosa. Non c’è bisogno delle spiegazioni passo passo, siete dei veri esperti. Però vi ricordiamo di scaldare sul fuoco il latte per velocizzare i tempi. Sfornate il pan di Spagna, tagliatelo e tenete da parte quello che vi occorre per la decorazione finale. Prendete uno stampo a zuccotto mettendo uno strato di pan di Spagna, uno, di frutta e uno di crema alternando, ricordate di usare la bagna. Mettete in frigo e fate riposare, prima di servire ricoprite con la crema e sbriciolate il pan di Spagna. Auguri donne!!!