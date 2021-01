Benefici del ballo per il fisico e la mente

Stiamo vivendo un periodo in cui, come mai prima, è opportuno prendersi cura della propria salute. Quando si possono coniugare benefici per il fisico e vantaggi per la mente, la cosa diventa ancora più interessante. Una disciplina che coniuga questi due aspetti è il ballo. Scopriamo, nel dettaglio, quali sono i vantaggi derivanti dalla sua pratica.

Perché fa bene ballare

Il ballo è un toccasana per la salute per diversi motivi. Tra gli aspetti da considerare rientra la sua capacità di stimolare coordinazione e flessibilità. Soffermarsi su questo aspetto è importantissimo: molte volte, infatti, soprattutto se non si ha molta attitudine con l’attività fisica si può fare fatica a praticare sport, con ovvie compromissioni relative appunto alla flessibilità (non dimentichiamo poi che, con la vita sedentaria che conduciamo al giorno d’oggi per via dello smartworking, la situazione non può che peggiorare).

Il ballo ha l’innegabile vantaggio di permettere di andare oltre a questa situazione attraverso un’attività fisica a basso impatto. In questo modo, i risultati dell’impegno arrivano prima, il che rappresenta un aspetto essenziale per l’autostima.

Rimanendo nel campo dei benefici non inerenti il fisico, un doveroso cenno deve essere dedicato alle ripercussioni positive che il ballo ha sull’invecchiamento del cervello. A sottolineare questo aspetto ci hanno pensato diversi studi scientifici, il più importante dei quali è stato pubblicato sulle pagine del New England Journal of Medicine.

Entrando nel vivo di questo lavoro scientifico, è doveroso sottolineare che, al follow up, gli esperti che l’hanno condotto hanno scoperto la capacità del ballo di incrementare le dimensioni dell’ippocampo, contrastando di fatto un effetto che l’età che avanza provoca sul cervello.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare dei motivi per cui il ballo fa bene! Un doveroso cenno deve essere dedicato al capitolo del benessere sociale e del miglioramento della qualità dei rapporti. Come sanno tutti, le cose sono molto cambiate da un anno a questa parte. Se fino a poco tempo fa era normale iscriversi a una scuola di ballo per fare nuove conoscenze, le restrizioni social imposte con il fine di contenere i contagi da SARS-CoV-2 rendono la cosa molto più difficile.

Quello che conta, come in tutti gli ambiti della vita, è sapersi adattare alle novità e trovare comunque un modo per sfruttare i benefici di questa straordinaria disciplina. Farlo significa, per esempio, considerare i corsi online e scegliere di iniziarne uno con il proprio partner, soluzione che può aiutare a dare un boost all’intesa fisica di coppia messa spesso a repentaglio dal tempo che passa.

Non c’è che dire: ballare può rappresentare un vero alleato per la salute. Tra i vantaggi da considerare rientrano gli effetti sullo stress, una problematica con la quale molte persone hanno a che fare negli ultimi tempi a causa dei profondi cambiamenti che hanno investito la nostra quotidianità.

Dati scientifici alla mano, si può parlare di effetti ancora più radicali. Come evidenziato da una ricerca i cui dettagli sono stati pubblicati sulle pagine della rivista The Art of Psychoterapy, la danza può avere ripercussioni positive relative alla riduzione dell’ansia e della depressione (due condizioni clinicamente molto diverse rispetto allo stress). Il risultato in questione è stato osservato grazie a una meta-analisi che ha monitorato le condizioni di 23 studenti. Gli esperti si sono concentrati in particolare sull’ottimizzazione della secrezione di dopamina, l’ormone del buonumore.

Concludiamo rammentando che, secondo uno studio pubblicato sulle pagine del New England Journal of Medicine, la danza può rivelarsi più impattante di altre discipline sportive sulla riduzione del rischio di demenza senile.