Benzinai, obbligo di fatturazione elettronica dal 1 luglio

di Redazione 05/06/2018

I benzinai sono pronti. L’obbligo della fatturazione elettronica dovrà riguardare anche i benzinai italiani, primi e unici in Europa ad uniformarsi alla nuova era della «contabilità» digitale. Fatturazione elettronica, l'Italia si adegua Nella nostra provincia il provvedimento (Legge di Bilancio 2018 n. 205 del 27 dicembre 2017 ) sarà presa in considerazione da ben 215 imprese di gestione di carburante per un totale di all'incirca 300 impianti, di cui 38 in città. Sono 99.300 i lavoratori indipendenti che avranno bisogno di richiedere fatture digitali e dare così il via ai pagamenti tracciabili (attraverso la carta di credito, il bancomat, l'assegno o anche il bonifico) per potere ottenere una detrazione circa le spese di gasolio e benzina. Pena la rinuncia a detraibilità e deducibilità per i consumi dei carburanti che vengono effettuati nel bene dell’impresa. Benzinai e fatturazione elettronica, come funziona In Italia, nel bel mezzo dell'arrivo del periodo estivo, il provvedimento andrà a riguardare ben oltre a 21 mila stazioni. Per informare le imprese sul nuovo obbligo circa le novità e gli oneri che il provvedimento comporta, Ascom Bergamo ha promosso nella sua sede di Borgo Palazzo domani alle 21 un incontro aperto alla categoria. I benzinai non fanno certo mistero per la loro preoccupazione: «La nostra categoria - ha detto Renato Mora, presidente dei gestori di impianti di carburanti Ascom- ha margini troppo bassi per sostenere i costi, peraltro accresciuti, dei pagamenti elettronici ora che per la deducibilità d’impresa il pagamento non può più avvenire in contanti». Non vi è inoltre al momento alcun tipo di assicurazione sull’adozione di un regime transitorio che sia in grado di rendere meno traumatico il passaggio.

