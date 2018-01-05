Home Intrattenimento Bianca Atzei dimentica Max Biagi all'Isola dei Famosi 2018?

Bianca Atzei dimentica Max Biagi all'Isola dei Famosi 2018?

di Redazione 05/01/2018

Bianca Atzei nel cast dell'Isola dei Famosi 2018? Ad ufficializzare la notizia è stata la stessa cantante, anche se alcune voci del gossip affermano che sia pronta a partire ma solo ed esclusivamente per dimenticare l'ex Max Biaggi. Sarà effettivamente così? Isola dei Famosi 2018 rumors e cast Manca sempre meno all'inizio dell'Isola dei Famosi 2018, lo start ufficiale è stato fissato per il 22 gennaio in diretta dall'Honduras. Tutto ciò ha fatto sì che iniziassero una lunga serie di rumors per quanto riguarda il cast dei naufraghi. Francesco Monte, secondo quanto reso noto da alcuni giornali, sembra aver già preparato le valigie e quindi pronto per questa nuova avventura. Insieme all'ex tronista di Uomini e Donne ed ex fidanzato Cecilia Rodriguez dovrebbe partire anche l'ereditiera più famosa al mondo, ovvero Elettra Lamborghini. Bianca Atzei pronta per L'isola dei Famosi? Da qualche ora il web è stato invaso da una nuova news riguardante l'Isola dei Famosi 2018. Dopo i vari rumors che si aggirano attorno al cast ecco che un nuovo nome appare nella lista. Da tempo Infatti si parlava di una possibile partecipazione all'Isola dei Famosi di Bianca Atzei. La cosa in un primo momento è sembrata un po' strana per i fan, dato che la cantante ha sempre dichiarato di volersi dedicare solo esclusivamente alla musica e alla sua carriera. A quanto pare qualcosa dopo la fine della relazione con Max Biaggi potrebbe aver cambiato la visione di Bianca Atzei, la quale sarebbe pronta a partire proprio per l'Isola dei Famosi 2018. Bianca Atzei: Voglio iniziare a conoscermi meglio La fine della relazione con Max Biaggi per Bianca Atzei sembra essere stato uno dei periodi più difficili della propria vita. A raccontare la rottura con il motociclista è stata lei stessa tra la fine di novembre i primi di dicembre. Ma mentre alcuni rumors la volevano a Sanremo 2018 in realtà Bianca Atzei ha deciso di partire, ma diretta all'Isola dei Famosi. Ad ufficializzare l'inizio della nuova avventura è stata la stessa Atzei con un post su Instagram: "È arrivato il momento di annunciarvi una, che molte di voi farà piacere e altri forse non, ma l'ho fatta e pensandoci a lungo.... Parteciperà all'Isola dei Famosi ( dal 22 gennaio su Canale 5) con la voglia di sconfiggere le mie paure, oltrepassare i miei limiti, sfidare anche me stessa perché non avrei mai pensato di mettermi così a rischio.... Voglio iniziare a conoscermi meglio..."

