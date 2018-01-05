Home Intrattenimento Uomini e Donne gossip, Maria De Filippi furiosa contro Mario Serpa?

Uomini e Donne gossip, Maria De Filippi furiosa contro Mario Serpa?

di Redazione 05/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Mario Serpa nei guai? Sono diverse le notizie che parlando di ferri corti tra l'opinionista ed ex corteggiatore gay e la redazione di Uomini e Donne, finita nel mirino del gossip. Questa volta sembra che Maria De Filippi sia furiosa proprio contro Mario Serpa, che sta succedendo? Claudio Sona e Mario Serpa di nuovo insieme? Come abbiamo avuto modo di notare da Instagram Claudio Sona e Mario Serpa di nuovo insieme. Per la gioia dei ClaMario i due hanno deciso di riprovarci! La prima coppia del trono gay a quanto pare è riuscita a superare i propri momenti di difficoltà legati appunto al mondo del gossip, decidendo così di vivere liberamente la loro storia senza alcun tipo di influenza esterna. Il momento di gioia di Mario Serpa però sembra aver suscitato non pochi problemi all'interno della redazione di Uomini e Donne. Mario Serpa non sarà più opinionista a Uomini e Donne? Nel corso delle ultime settimane Alberto Dandolo, giornalista di Dagospia e Oggi, ha deciso di raccontare in modo velato alcuni rumors che si aggirano attorno alla redazione di Uomini e Donne... Secondo il giornalista infatti sembrerebbe che l'idillio tra la redazione del programma di Uomini e Donne e Mario Serpa stiano per giungere al termine. A quanto pare l'attuale opinionista potrebbe esser costretto a dover cedere la sua poltrona a qualcun altro. Maria De Filippi contro Mario Serpa? Alberto Dandolo è bene intenzionato a rincarare la dose contro Mario Serpa... Sempre secondo il giornalista di Dagospia, Maria De Filippi potrebbe essere addirittura infuriata con Mario Serpa. Ad alimentare il dubbio è l'ultimo post sui social di Dandolo: "Nei corridoi degli Studi Elios di via Tiburtina, a Roma, gira insistente la voce che Maria De Filippi sia molto delusa da un opinionista fisso (ma di seconda linea) di Uomini e Donne. Pare che il “ragazzino” abbia le ore contate. Di chi stiamo parlando?".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp