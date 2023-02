Biden al Congresso, il piano per la nuova America: tasse, armi, welfare

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto il suo tanto atteso discorso di fronte al Congresso americano a camere riunite. I temi trattati comprendono tasse, armi e welfare.

Biden al Congresso, il piano per la nuova America

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha tenuto un discorso sullo Stato dell’Unione di fronte al Congresso americano a camere riunite. Si è trattato del secondo discorso del suo mandato, durato oltre un’ora, pronunciato in un momento in cui i sondaggi non lo fanno per favorito.

Nell’affrontare temi fondamentali per gli USA, emerge dal discorso del Presidente la ricerca di collaborazione con il partito repubblicano, che ha guadagnato seggi, seppure non molti, con le elezioni di metà mandato. “Ai miei amici repubblicani, dico che se abbiamo lavorato insieme nell’ultimo Congresso, non c’è motivo per cui non possiamo lavorare insieme in questo nuovo”, ha detto Biden; e rivolgendosi al neo speaker della Camera, il repubblicano Kevin McCarthy: “non voglio rovinare la tua reputazione ma non vedo l’ora di lavorare con te”.

Biden prosegue, precisando: “Le persone ci hanno inviato un messaggio chiaro. Combattere per amore del combattimento, il potere per amore del potere, la contesa per amore della contesa, non portano da nessuna parte. E questa è sempre stata la mia visione del Paese: ripristinare l’anima della nazione, ricostruire la spina dorsale dell’America: la classe media, per unire il Paese. Siamo stati mandati qui per completare il lavoro”.

Tasse, armi e welfare: i punti chiave del discorso del Presidente Biden

Il Presidente Biden ha affrontato diverse questioni di fronte al Congresso americano, tra queste l’economia statunitense e in particolare il sistema di tassazione: “Nessun miliardario dovrebbe pagare un’aliquota fiscale inferiore a quella di un insegnante o di un vigile del fuoco“. Nel 2020, ricorda Biden, 55 delle più grandi compagnie americane hanno ottenuto profitti per un valore di 40 miliardi di dollari e hanno pagato zero di tasse federali. “Continueranno ad avere considerevoli vantaggi. Finiamo il lavoro e chiudiamo le strade che consentono ai molti ricchi di evitare di pagare le tasse“.

La diffusione delle armi negli USA e le frequenti stragi, così come il problema della brutalità della polizia, sono stati oggetto di discussione. Menzionando la recente tragedia che ha visto la morte di Tyre Nichols, il Presidente dichiara: “quello che è successo a Tyre a Menphys accade troppo spesso”. Gli Stati Uniti “non possono voltare le spalle“ alla riforma della polizia.

“Immagina di doverti preoccupare se tuo figlio o tua figlia torneranno a casa, camminando per strada o giocando nel parco o semplicemente guidando la macchina. Non ho mai dovuto fare queste raccomandazioni ai miei figli Beau, Hunter e Ashley, e sono raccomandazioni che tanti – le famiglie afroamericane e le latine – devono avere con i loro figli”, afferma Biden, e per questo motivo è più che necessario raggiungere “un accordo” che garantisca “l’eguale tutela davanti alla legge”.

Non manca di fare menzione dei costi della sanità negli Stati Uniti, e della necessità di tagli importanti per consentire alla popolazione di curarsi.