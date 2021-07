Bioscalin è una linea completa di prodotti per la salute e il benessere del cuoio capelluto. Da oltre 25 anni, il laboratorio Giuliani propone soluzioni all’avanguardia per rallentare la caduta dei capelli e trattare alcune forme di alopecia, lievi o temporanee.

Gli integratori, le fiale, gli shampoo Bioscalin sono arricchiti di vitamine del gruppo B, C ed E, di physiogenina, acido folico, di cronobiogenina, sali minerali, metionina e altri ingredienti secondari in grado di contrastare il diradamento causato da stress o dal cambio di stagione. Bioscalin funziona davvero?

Trattamenti Bioscalin

Quando si parla di diradamento e caduta progressiva dei capelli, un prodotto non vale l’altro. Frutto di continue ricerche in campo tricologico, i trattamenti Bioscalin soddisfano ogni esigenza in base all’età e al sesso. Nel corso degli anni, il laboratorio Giuliani ha ideato linee dedicate con delle specifiche ben precise:

– Bioscalin Physiogenina per contrastare la caduta stagionale dei capelli.

– Bioscalin Tricoage per rallentare il diradamento nelle donne over 45, prossime alla menopausa.

– Bioscalin Energy per rinforzare la chioma maschile e ridurre la caduta.

– Bioscalin Signal Revolution per bloccare la caduta intensa.

Meritano un cenno anche le linee per capelli colorati e anti-forfora, ideate rispettivamente per contrastare l’opacità della chioma mantenendo le fibre luminose, splendenti e forti e per ristabilire l’equilibrio delle ghiandole sebacee del cuoio capelluto, impedendo la formazione di forfora e l’antiestetico effetto bagnato, tipico delle capigliature grasse.

Bioscalin Physiogenina: come agisce e quando usarlo

Bioscalin Physiogenina è una linea di prodotti anti-caduta per capelli deboli e fragili. Il trattamento punta a ridurre il fenomeno del diradamento temporaneo causato da fattori diversi come lo stress psicofisico, l’alimentazione non equilibrata, i cambi di stagione e il ricorso a cure farmacologiche aggressive. La linea Physiogenina comprende integratori in compresse, fiale anti-caduta, shampoo fortificante-volumizzante o fortificante-rivitalizzante, maschera, balsamo e gel modellante. Adatta a donne e a uomini, dà risultati visibili già dopo un solo mese di trattamento.

L’integratore va assunto una volta al giorno con abbondante acqua per almeno 3 mesi. Le fiale vanno applicate ogni 3 giorni mentre lo shampoo può essere utilizzato anche quotidianamente. Test condotti su 34 volontari hanno evidenziato che l’uso regolare del prodotto contribuisce a ottenere una chioma più bella, forte e vitale.

Bioscalin Tricoage 45+: come agisce e quando usarlo

Specifica per le donne over 45, prossime alla menopausa, la linea Bioscalin Tricoage agisce sulle chiome fragili e assottigliate, ripristinando il corretto equilibrio e rinforzando il capello dal bulbo. La speciale formulazione contenuta nell’integratore in compresse, nelle fiale anti-caduta, nello shampoo rinforzante, nel balsamo e nella maschera, sfrutta la combinazione di:

Biogenina, una sostanza brevettata a base di biotina e acido pantotenico che mantiene in salute il capello.

Bioequolo, estratto dalla ajuga reptans e dalla soia fermentata che conferisce nutrimento al cuoio capelluto e alle fibre.

Colorcare, a base di alga wakame e resveratrolo per ottenere una chioma brillante e luminosa.

L’integratore va assunto quotidianamente nella quantità di una compressa al giorno. Le fiale vanno applicate una volta ogni 3 giorni, mentre lo shampoo è studiato per un uso quotidiano. L’efficacia della linea è comprovata da una ricerca condotta su 80 donne volontarie in età compresa e superiore a 45 anni. Le tester hanno ottenuto nel corso delle settimane una capigliatura folta, luminosa e districabile.

Bioscalin Energy Uomo: come agisce e quando usarlo

La linea Energy Uomo è studiata per contrastare il diradamento causato da un periodo di intenso stress, un’alimentazione scorretta, l’abuso di alcool e fumo. Questi fattori possono danneggiare seriamente la struttura del capello, indebolendo il bulbo pilifero e comportando l’inevitabile caduta. Il trattamento Bioscalin per uomo punta a dare nuova energia alla chioma attraverso esclusivi complessi contenuti nell’integratore in capsule, nelle fiale e nello shampoo:

ATP3, a base di caffeina, arginina e carnitina dall’azione energizzante e stimolante.

AJB complex, un insieme di ajuga reptans e biotina che nutrono in profondità il cuoio capelluto.

Molecola S-R, stimola la crescita e la nascita del capello favorendo l’allungamento del fusto.

L’integratore Energy Uomo va assunto regolarmente una volta al giorno per almeno 3 mesi, dopo uno dei pasti principali. Le fiale vanno applicate ogni 3 giorni senza risciacquare mentre lo shampoo può essere utilizzato con cadenza regolare, senza alcuna controindicazione. Testato su un campione di 100 uomini affetti da diradamento temporaneo, ha dato risultati straordinari: dopo 3 mesi i tester avevano capelli più forti e vigorosi.