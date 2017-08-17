Bitonto, Giuseppe Muscatelli accoltellato a morte durante lite stradale

Accusa di omicidio volontario per un 68enne, il motivo: aver bloccato il traffico

Giuseppe Muscatelli, morire a 25 anni per lite sul traffico a Bitonto

E’ stato rintracciato e arrestato dainella sua abitazione l’uomo che ieri ahail giovanedi 25 anni, durante una. Il presunto omicida sarebbe un: è stato accompagnato in caserma dove, messo di fronte ai gravi indizi raccolti dai militari dell’Arma, ha ammesso le sue responsabilità. Decisive le testimonianze e le immagini degli impianti di videosorveglianza, oltre al recupero del coltello utilizzato per uccidere il 25enne della provincia barese.I Carabinieri son riusciti a recuperare anche gli indumenti indossati dal presunto colpevole al momento dell’aggressione, ancora sporchi di sangue, e a fare degli accertamenti sull’automobile. In questo momento, il 68enne incensurato (del quale non si sono rese note le generalità) è rinchiuso nel, in attesa dellada parte del GIP con l’di. Ilsi era fermato con l’auto in mezzo allaa causa di une stava verificando i danni, quando è sopraggiunto il 68enne a bordo di una macchina di colore scuro. L’uomo ha insistito affinché Giuseppe spostasse la sua macchina, perché intralciava ile i suoi spazi di manovra. Ne è seguita una pesante discussione e una zuffa, tanto che l’uomo di 68 anni ha estratto uncolpendo ail ragazzo di 25 anni al. Giuseppe Muscatelli ha avuto il tempo solo di fare pochi passi e chiedere aiuto prima di accasciarsi a terra. Due uomini, uno dei quali medico, hanno provato a prestargli i primi soccorsi tamponando la ferita, ma il ragazzo è deceduto