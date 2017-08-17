Bitonto, Giuseppe Muscatelli accoltellato a morte durante lite stradale
di Redazione
17/08/2017
Accusa di omicidio volontario per un 68enne, il motivo: aver bloccato il trafficoE’ stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri nella sua abitazione l’uomo che ieri a Bitonto ha accoltellato a morte il giovane Giuseppe Muscatelli di 25 anni, durante una lite stradale. Il presunto omicida sarebbe un 68enne incensurato: è stato accompagnato in caserma dove, messo di fronte ai gravi indizi raccolti dai militari dell’Arma, ha ammesso le sue responsabilità. Decisive le testimonianze e le immagini degli impianti di videosorveglianza, oltre al recupero del coltello utilizzato per uccidere il 25enne della provincia barese.
Giuseppe Muscatelli, morire a 25 anni per lite sul traffico a BitontoI Carabinieri son riusciti a recuperare anche gli indumenti indossati dal presunto colpevole al momento dell’aggressione, ancora sporchi di sangue, e a fare degli accertamenti sull’automobile. In questo momento, il 68enne incensurato (del quale non si sono rese note le generalità) è rinchiuso nel carcere di Bari, in attesa della convalida del fermo da parte del GIP con l’accusa di omicidio volontario. Il 25enne Giuseppe Muscatelli si era fermato con l’auto in mezzo alla strada a causa di un tamponamento e stava verificando i danni, quando è sopraggiunto il 68enne a bordo di una macchina di colore scuro. L’uomo ha insistito affinché Giuseppe spostasse la sua macchina, perché intralciava il traffico e i suoi spazi di manovra. Ne è seguita una pesante discussione e una zuffa, tanto che l’uomo di 68 anni ha estratto un coltello colpendo a morte il ragazzo di 25 anni al torace destro. Giuseppe Muscatelli ha avuto il tempo solo di fare pochi passi e chiedere aiuto prima di accasciarsi a terra. Due uomini, uno dei quali medico, hanno provato a prestargli i primi soccorsi tamponando la ferita, ma il ragazzo è deceduto all’ospedale San Paolo di Bari.
