Tragedia del mare a Cagliari per incidente sul gommone

Le vittime sono Giovanni Putzu e Nicola Sanna, ferite Maria Bonfardeci e Claudia MalicaTragedia nel corso della notte a Cagliari: intorno alle 23 di mercoledì un gommone con quattro persone a bordo si è schiantato in mare, precisamente sugli scogli del molo del porticciolo dei pescatori di Sant’Elia. L’incidente sul gommone ha causato la morte di Giovanni Putzu e Nicola Sanna, 29enne militare della Guardia di Finanza in servizio a Palermo, mentre sono rimaste ferite Maria Bonfardeci, 27enne palermitana fidanzata di Sanna, e Claudia Malica, la compagna di Putzu.
Morti Giovanni Potzu e Nicola Sanna a Cagliari, le dinamiche della tragediaPrima delle 23, le due coppie stavano navigando a ridosso del porticciolo, poi verso le 23.05 è arrivato l’allarme alla Capitaneria di Porto. Sono ancora da accertare dalla Guardia Costiera le cause dell’incidente in mare, quel che è certo è che il gommone si è schiantato a forte velocità sul molo frangiflutti del porticciolo. Sono stati alcuni pescatori ad accorgersi della immane tragedia e sono accorsi sul posto, allertando i soccorsi. Immediati l’intervento della Guardia Costiera, dei Carabinieri a terra e via mare e la squadra navale dei Vigili del Fuoco, con sommozzatori e due unità a terra per illuminare la zona delle ricerche. E’ stato recuperato subito uno dei corpi dei due uomini deceduti nell’impatto con gli scogli e le due donne, portate dal 118 agli ospedali di Brotzu e Marino di Cagliari: sarebbero entrambe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, successivamente, hanno recuperato il corpo della seconda vittima. Appena possibile, gli inquirenti sentiranno le due donne sopravvissute per ricostruire gli ultimi istanti di vita di Giovanni Putzu e Nicola Sanna e ricostruire la dinamica dell’incidente.
