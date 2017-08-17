Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Meteo weekend, addio estate 2017: Storm Line e temporali sull’Italia

Redazione Avatar

di Redazione

17/08/2017

Previsioni dei tempo da venerdì 18 agosto a martedì 22 agosto

Nel corso di questo fine settimana è atteso l’arrivo di aria fresca e della prima vera linea temporalesca della stagione, che sicuramente manderà in crisi l’estate 2017. Oggi, giovedì 17 agosto 2017, il bel tempo abbandonerà l’Italia a discapito di locali temporali sull’arco alpino centro orientale, ma prevalentemente sull’Alto Adige.  Venerdì 18 agosto invece sarà ancora presente alta pressione, con tanto sole e clima estivo, ad eccezione di qualche rovescio temporalesco su Alto Piemonte e Alto Adige, mentre la sera sul Centro Ovest delle Alpi. Decisivo il week-end, in quanto su tutta la Penisola si avrà una Storm Line, come si evince dall’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per la crisi dell’anticiclone.

Storm Line in arrivo nel week-end, previsioni meteo

Sabato 19 agosto 2017 è prevista una Storm Line su tutta Italia: a causa della crisi dell’anticiclone, saranno previsti forti temporali su Alta Lombardia, Trentino Alto Adige, la zona Bellunese e Nord del Friuli, mentre sul versante Ovest delle Alpi e Centro Sud ci saranno rispettivamente rari temporali e clima soleggiato con temperature in lieve calo. Domenica 20 agosto 2017, invece, si sentirà il dominio di venti freschi di Settentrione provenienti dai bacini italici, portando un calo delle temperature significativo e forti rovesci o temporali sul medio-basso Adriatico e sulle Regioni Centro-Meridionali, come Campania, Puglia e Basilicata. Lunedì 21 agosto 2017 le correnti fresche derivanti dalla Storm Line si sposteranno ulteriormente verso il medio e basso Adriatico e verso Sud, nonostante le previsioni meteo sono di clima soleggiato e stabile. Da martedì 22 agosto 2017, le previsioni metereologiche indicano instabilità e probabile inizio di un periodo di alta pressione nonostante il calo di temperature, con bel tempo in tutta Italia.
