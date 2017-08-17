Meteo weekend, addio estate 2017: Storm Line e temporali sull’Italia

Previsioni dei tempo da venerdì 18 agosto a martedì 22 agosto

Storm Line in arrivo nel week-end, previsioni meteo

Nel corso di questoè atteso l’arrivo di aria fresca e della prima vera linea temporalesca della stagione, che sicuramente manderà inOggi,, ilabbandonerà l’Italia a discapito di locali temporali sull’arco alpino centro orientale, ma prevalentemente sull’Alto Adige.invece sarà ancora presente, con tanto sole e clima estivo, ad eccezione di qualche rovescio temporalesco su Alto Piemonte e Alto Adige, mentre la sera sul Centro Ovest delle Alpi. Decisivo il, in quanto su tutta la Penisola si avrà una, come si evince dall’diramata dallaper la crisi dell’anticiclone.Sabato 19 agosto 2017 è prevista unasu tutta: a causa della, saranno previsti forti, mentre sul versante Ovest delle Alpi e Centro Sud ci saranno rispettivamente rari temporali e clima soleggiato con temperature in lieve calo.invece, si sentirà il dominio di venti freschi di Settentrione provenienti dai bacini italici, portando unsignificativo eo temporali sul medio-basso Adriatico e sulle Regioni Centro-Meridionali, comele correnti fresche derivanti dalla Storm Line si sposteranno ulteriormente verso il medio e basso Adriatico e verso Sud, nonostante lesono di. Daleindicanoe probabile inizio di un periodo di alta pressione nonostante il calo di temperature, con bel tempo in tutta Italia.