Black Friday 2017, come prepararsi al meglio per cogliere offerte e sconti

di Redazione 10/11/2017

Il 24 novembre 2017 si sta avvicinando e gli amanti dello shopping online e non solo non stanno più nella pelle: come prepararsi al meglio ai ribassi e ai prezzi modici del Black Friday 2017 Black Friday 2017: data, offerte, prezzi e come prepararsi allo shopping Il Black Friday, il giorno più atteso dell’anno per tutti gli amanti del shopping e non solo, si sta avvicinando. Una delle più famose tradizioni degli Stati Uniti, il Venerdì Nero, si festeggia ogni anno il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento e inaugura il periodo natalizio dal punto di vista commerciale. Per questo, ogni shopping addicted deve avere tutte le informazioni necessarie per prepararsi al meglio entro il 24 novembre 2017. Black Friday 2017: data, offerte e come prepararsi Il Black Friday è considerata una festività mobile, come il Ringraziamento. In genere, non è mai sempre lo stesso numero di Novembre, ma cambia di anno in anno. Nato originariamente come inizio dello shopping natalizio, il Black Friday rimane un giorno di compere all’ultimo sangue. Quando cade questa data nel 2017? Sarà il 24 novembre, mentre il 27 novembre 2017 sarà il giorno del Cyber Monday, ulteriore occasione di avere sconti e offerte sui prodotti comprati online nel settore tecnologia. Sono moltissimi i ribassi e i prezzi modici che verranno presentati online. I siti con le migliori promozioni sono senza dubbio Amazon, ePrice, MediaWorld e UniEuro. Infatti hanno attivato tutte le pagine ufficiali su cui caricheranno tutte le informazioni su come cogliere le opportunità del Black Friday 2017. Come prepararsi per il Black Friday 2017 In Italia, di solito, gli affari migliori si fanno online. Si consiglia quindi di guardare tutti i siti dei principali rivenditori, in modo da conoscerle anche in anteprima. Di solito vengono sponsorizzate, specialmente se si tratta di grosse catene di distribuzione. Per quanto riguarda i negozi fisici, le offerte e gli sconti si possono trovare nelle principali catene di elettronica, in cui si possono trovare prodotti sottocosto. Comunque, meglio confrontare i prezzi online con quelli trovabili nei negozi prima di fare shopping: ribassi e offerte possono esserci in ogni angolo!

