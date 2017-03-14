Home Attualità Lidia Vella news, ecco perché ha rotto con Alessandro

Lidia Vella news, ecco perché ha rotto con Alessandro

di Redazione 14/03/2017

Ormai sappiamo tutti bene che Lidia Vella e Alessandro Calabrese non fanno più coppia da tempo, tanto che l’ex gieffino si è anche fatto rivedere come corteggiatore a Uomini e Donne anche se la sua avventura è durata poco. Ma fino ad oggi in realtà la ragazza non aveva mai chiaramente spiegato cosa era successo fra di loro. Adesso però incalzata dalle domande durante una diretta a Radio Free Station la gemella catanese ha chiarito come sono i rapporti con il suo ex ma anche con Federica Lepanto,che nella Casa del reality era diventata la sua più grande nemica. Lidia Vella e la rottura con Alessandro, tutta colpa del GF Lidia Vella ai microfoni della radio è stata chiara: a causare la rottura con Alessandro Calabrese è stato proprio il Grande Fratello, nonostante in realtà fosse servito per farli ritrovare. Ma come ha ammesso la ragazza vivere di nuovo certi sentimenti durante il reality di Canale 5 ha cambiato per sempre il loro rapporto. Alessandro di recente a Gossipetv aveva confidato che comunque avevano un carattere incompatibile, ma lei non ci sta: “Non capisco perché l’abbia detto e non sono stata contenta che abbia rivelato di avermi chiamato di recente. È vero, ci siamo sentiti,ma non mi va di raccontare cosa ci siamo detti perché sono cose private”. La Vella ha confermato che litigavano spesso negli ultimi tempi e comunque se non si fossero rivisti al Grande Fratello non sarebbero nemmeno tornati insieme. Il chiarimento con Federica Lepanto, ma non sono amiche Invece va molto meglio con Federica Lepanto che dopo i contrasti nella Casa del Grande Fratello è diventata una sua amica. Con lei era stato tutto chiarito un anno fa, una volta fuori dal reality di Canale 5. Si sono sentite ancora di recente, però la loro non è una vera amicizia. Più semplicemente nelle prossime settimane dovranno partecipare ad un evento insieme e così lei ha pensato di chiamarla: “Avevamo già appianato i contrasti tempo fa, ma in realtà non ci siamo mai frequentate”.

