Black list Coldiretti, quali sono i cibi importati pericolosi per la salute

Quali sono i cibi nella black list Coldiretti

Il rapporto Coldiretti in collaborazione con Censis rivela che sono 24,5 milioni di italiani mangiano regolarmente fuori casa: il fenomeno fake food dilaga e i cibi pericolosi per la salute sono importati dall'estero, come pesce con metalli pesanti, integratori di provenienza USA, alimenti turchi e le arachidi della Cina, glie icon ingredienti non autorizzati dagli Stati Uniti e ledalla Cina e della Turchia che sono state contaminate daQuesti cibi conquistano il primato della, la quale classifica gli. Presenti i pistacchi dalla Turchia per la presenza di aflatossine oltre i limiti di legge. L’ultimo rapporto della presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’alimentazione di Cernobbio registra gli allarmiverificati a causa dinell’Unione Europea nel 2016.Poco meno di 3000 allarmi scattati in, con lain testa per il maggior numero di notifiche per prodotti non conformi, seguita dallae dall’. A seguire, glie la. Nazioni con cui l’ha un intensoColdiretti denuncia la Penisola Iberica per importazione di 167 milioni di chili di pesce spada e tonno e la Turchia per 2 milioni di chili di pistacchi e altra frutta secca nel 2016, i quali sono rientrati nellaperGli allarmi maggiori sono stati per iper contaminazione di pesticidi, oltre allae iper eccessiva presenta di aflatossine, delle sostanze cancerogene. Seguono nella black list ledellae deioggetto di allerta per contaminazione microbiologica oltre i limiti di legge (salmonella in testa). Anche lehanno avuto contaminazione da aflatossine, così come ile le(in questo caso, eccessivi solfiti).