Home Intrattenimento Rojadirecta Napoli Inter streaming gratis e Secondo Tempo sempre 0-0

di Redazione 21/10/2017

Napoli Inter rojadirecta streaming secondo tempo diretta testuale live Antonio Candreva (Inter) mette in area un pallone fantastico ma uno dei difensori riesce ad intervenire all'ultimo istante ed evita guai grossi. (fonte diretta.it) 55' Marek Hamsik (Napoli) prova il tiro dal limite. Il pallone termina appena largo oltre il palo sinistro Secondo tempo Napoli Inter appena partito , le due squadre scese in campo per la vittoria iniziano a dare il massimo Fine primo tempo sempre zero a zero con le due squadre al top che cercano di segnare, abbiamo visto un Napoli superiore all'Inter . Icardi ha avuto una occasione che non ha potuto passare la sua squadra in vantaggio. 30 minuto del primo tempoRojadirecta Napoli Inter sempre 0 a 0 27 Perisic non riesce a centrare la porta 23 primo tempo Napoli Inter 0-0, il Napoli al possesso palla 21 primo tempo Callejon tira un calcio spettacolare ma non ha forza e viene paratto dal portiere 17 primo tempo Mertens calcia per Napoli e il pallone viene intercettato dai diffensori José Maria Callejon prima del match con l'Inter è intervenuto ai microfoni di Premium Sport: "E' vero che dopo la sconfitta c'è un po' di rabbia, ma è vero anche che abbiamo giocato con una squadra fortissima. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo, oggi affrontiamo un grande team e vogliamo lottare per restare lì. Speriamo di far vedere agli spettatori una bella partita, di far vedere che il Napoli vuole sempre vincere e restare al primo posto. Insigne? E' stato bene. Ha avuto un affaticamento, ma è normale viste le tante partite. Ha lavorato per recuperare, ora sta al 100%. Vogliamo andare avanti, stiamo bene, stiamo giocando alla grande, vediamo se riusciamo a vincere". Vuoi vedere Napoli Inter Rojadirecta in streaming gratis? Per tutti gli amanti del calcio e delle dirette online vi informiamo che il sito Rojadirecta è illegale e quindi non raggiungibile dall'Italia. Detto ciò da dove si puo vedere Napoli Inter gratis in streaming? le squadre sono appena scese in campo e noi di Lettera35 faremo la diretta testuale soltanto per voi. Napoli Inter streaming gratis online e link La partita di serie A tra Napoli e Inter lo puoi vedere gratis in streaming su bet365 e anche gratis, basta registrarsi al sito e seguire la procedura per andare subito a vedere la tua squadra del cuore. Formazioni Napoli Inter in diretta oggi NAPOLI (4-3-3) Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri. INTER (4-2-3-1) Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Nagatomo; Gagliardini, Vecino; Candreva, Borja Valero, Perisic; Icardi. All. Spalletti.

