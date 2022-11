Dopo il successo di “Strappare lungo i bordi”, a grande richiesta Zerocalcare torna con una nuova serie: “Questo mondo non mi renderà cattivo”. Ecco trama, anticipazioni e data di uscita.

Zerocalcare torna su Netflix: “Questo mondo non mi renderà cattivo”

In occasione del primo compleanno della serie di grande successo “Strappare lungo i bordi”, Zerocalcare annuncia il suo ritorno su Netflix con un titolo tutto nuovo: “Questo mondo non mi renderà cattivo”.

Il prossimo progetto del fumettista romano è una serie di animazione sulle orme di “Strappare lungo i bordi”: sarà composto da 6 episodi di circa 30 minuti ciascuno e affronterà tematiche care all’autore nello stile che il pubblico ha già imparato ad amare con il debutto di Zerocalcare sulla piattaforma streaming nel 2021.

La serie si intitola “Questo mondo non mi renderà cattivo”, è scritta e diretta da Zerocalcare, prodotta da Movimenti Production in collaborazione con BAO Publishing.

“Questo mondo non mi renderà cattivo”: le anticipazioni di Zerocalcare

Attraverso una delle sue tavole, Zerocalcare introduce al pubblico il suo nuovo progetto: “Questo mondo non mi renderà cattivo”. Il fumettista romano risponde anche ad alcune domande relative alla prossima serie animata firmata Netflix.

Innanzitutto, non è un sequel di “Strappare lungo i bordi”, è una storia a sé stante. Torneranno personaggi conosciuti, come la coscienza di Zero sotto forma di Armadillo, ma la narrazione di “Questo mondo non mi renderà cattivo” sarà separata dalla prima serie di Zerocalcare.

In secondo luogo, torna il doppiaggio di Zerocalcare, come in “Strappare lungo i bordi”, uno degli elementi che ha reso la serie animata così speciale e unica per il pubblico di Netflix. Anche a dare voce alla coscienza di Zero, torna il grande Valerio Mastandrea.

Il titolo, come anticipato, sarà “Questo mondo non mi renderà cattivo”, Zerocalcare tiene a sottolineare che si tratta del risultato del lavoro congiunto di molti, non solo un prodotto del suo genio: “mitomania anche meno”, scrive il fumettista romano.

Quando esce “Questo mondo non mi renderà cattivo”, la nuova serie di Zerocalcare

Nonostante non si conosca ancora l’effettiva data di rilascio dei 6 episodi che compongono la nuova serie di Zerocalcare, si sa per certo che “Questo mondo non mi renderà cattivo” debutterà su Netflix nel 2023.