Bob Chapek si dimette: torna Bob Iger alla direzione Disney

Disney ha un nuovo CEO, o meglio, un nuovo vecchio CEO: Bob Iger torna alla direzione della casa di produzione e prende il posto di Bob Chapek, che si dimette.

Bob Chapek si dimette da CEO di Disney: al suo posto torna Bob Iger

Bob Chapek lascia il vertice della Disney nonostante il contratto che lo vincolava alla casa di produzione fino al 2025. Per far fronte all’immediata necessità di non lasciare scoperta una posizione tanto importante, torna a tenere le redini di Disney Bob Iger, nella speranza di riportare la casa di produzione allo splendore degli anni passati.

Ad annunciare le dimissioni di Bob Chapek e il ritorno di Bob Iger, un comunicato ufficiale di Susan Arnod. La presidente della casa di produzione Disney ha dichiarato quanto segue:

“Ringraziamo Bob Chapek per il suo servizio a Disney nel corso della sua lunga carriera, inclusa la difficile fase di sfide proposte dalla pandemia. Il consiglio di amministrazione ha deciso che, di fronte a un periodo sempre più complesso di trasformazioni dell’industria, Bob Iger è particolarmente adatto a guidare la compagnia durante questo momento delicato. Iger ha il profondo rispetto del team guida di Disney, con cui ha lavorato a stretto contatto fino alla sua fuoriuscita dalla compagnia 11 mesi fa ed è molto ammirato dai dipendenti Disney in tutto il mondo, ha tutte caratteristiche per garantire una transizione fluida e senza scossoni nella leadership”

Perché Bob Chapek si è dimesso da CEO Disney

Bob Chapek ha presentato le dimissioni in un momento molto delicato per la casa di produzione Disney: dopo anni di incontrastata ascesa, Disney deve fare i conti con perdite di oltre il 40%.

L’ormai ex CEO Bob Chapek, che nell’ultimo anno ha sostituito Bob Iger, ha dovuto quindi fare un passo indietro e lasciare il posto ad un volto già conosciuto e stimato da Disney e dai mercati: Bob Iger, sotto la cui guida Disney ha acquisito Pixar, Marvel e 21st Century Fox, dimostrando di avere tutte le carte in regola per continuare a fare un lavoro degno di un colosso come Disney.