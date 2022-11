Machine Gun Kelly, Taylor Swift e Maneskin: il meglio degli AMAs 2022

Il 20 novembre a Los Angeles si sono svolti gli American Music Awards 2022: tra una premiazione e l’altra, ecco alcuni dei momenti culminanti della serata.

Machine Gun Kelly indossa un abito di spine e mette in dubbio Apollo 11

Durante il suo discorso di accettazione agli American Music Awards del 2022, Machine Gun Kelly ha messo in discussione che la missione Apollo 11, che ha consentito agli USA di portare il primo uomo sulla Luna, sia davvero accaduta.

Il cantante di “Maybe”, che ha vinto “Favorite Rock Artist” agli AMAs 2022, difendendosi dalle critiche del mondo rock, ha sollevato con discrezione la teoria cospiratoria di lunga data secondo cui l’arrivo dell’uomo sulla luna sarebbe una bufala.

“Ci sono state alcune persone nella comunità rock che mi hanno chiamato turista, ma si sbagliavano. Sono un uomo missilistico. Non siamo nati sulla luna, ma l’abbiamo guardata ed eravamo curiosi e poi ci siamo andati, presumibilmente, e questi due album rock mi hanno fatto andare sulla luna”

Il rapper diventato rocker, 32 anni, indossava un abito Dolce & Gabbana ricoperto di spine, che ha anche commentato durante il suo discorso, definendolo “davvero scomodo per andarci in bagno”. Machine Gun Kelly completato il look con una collana, orecchini e stivali, tutto rigorosamente borchiato.

“Disco glam” Taylor Swift porta a casa tutti i premi

“Best believe she’s still bejeweled“.

Taylor Swift potrebbe aver saltato il tappeto rosso degli AMAs 2022, ma si è comunque presentata alla cerimonia con uno scintillante abito dorato. La superstar è salita sul palco per accettare molteplici trofei vestita con una tuta intera ricoperta di cristalli.

Swift, 32 anni, ha accentuato il suo look con il suo caratteristico rossetto rosso e per rafforzare ulteriormente il tema disco glam del suo vestito, ha sciolto i capelli per mettere in bella mostra i suoi riccioli dorati. Il tutto completato da anelli e bracciali in oro e diamanti, insieme a un paio di orecchini d’oro a forma di spada.

Swift è stata nominata per sei premi quest’anno: Artist of the Year, Favorite Music Video (“All Too Well: The Short Film”), Favorite Female Pop Artist, Favorite Female Country Artist, Favorite Pop Album e Favorite Country Album con “Red (Taylor’s Version)”.

A fine serata Taylor Swift è tornata a casa con tutti i trofei.

I Måneskin vincono nella categoria rock e ritirano il premio in grande stile

Intanto negli Stati Uniti anche un po’ di Italia con i Måneskin che trionfano nella categoria rock e vincono “Favorite Rock Song” con la loro cover, ormai virale, di “Begging”.

Victoria, Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno scelto di presentarsi in grande stile: sono saliti sul palco per ritirare il loro trofeo indossando giacca e cravatta, ma con un reggicalze al posto dei pantaloni.