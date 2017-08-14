Bobo Vieri gossip, dopo Anna Tatangelo la storia con l'ex velina Costanza Caracciolo
di Redazione
14/08/2017
Bobo Vieri nel mirino del gossip. Dopo Anna Tatangelo ecco che spunta l'ipotesi di una storia con l'ex velina Costanza Caracciola. La conferma arriverebbe da alcuni post sospetti su Istagram che farebbero intendere come tra i due sia nata una vera e propria storia d'amore. Che il caro Bobo Vieri abbia messo la testa a posto? Gli amori estivi sono sempre i più belli e quelli che, tra l'altro, ricordiamo con più affetto, ma la stessa cosa vale anche per Bobo Vieri e l'ex velina Costanza Caracciolo? La ragazza siciliana a quanto pare non è più sentimentalmente legata all'attore Primo Reggiani, ma il tempo cancella le ferite tanto che la Caracciolo si sia consolata tra le braccia di Bobo Vieri. Dopo il gossip che vedeva l'ex calciatore coinvolto in un flirt con Anna Tatangelo ecco che Gabriele Parpiglia qualche giorno fa ha lanciato lo scoop, con tanto di foto, che lo ritraeva proprio insieme all'ex velina Costanza Caracciolo. Secondo quanto dichiarato da Gabriele Parpiglia su Instagram: "Quando lei si accorge dell'amico furbo che fa il video, gira il musetto nervosa. Troppo tardi...".
Bobo Vieri e Costanza Caracciolo: Il loro amore è nato a Milano MarittimaBobo Vieri ancora al centro del gossip dopo Anna Tatangelo. L'ex calciatore sembra essere nuovamente innamorato, ma non della compagna di Gigi D'Alessio, ma bensì di un'ex velina... Ovvero Costanza Caracciolo. Pare che i due stiano trascorrendo insieme le vacanze estive tra Ibiza e la Sardegna. Lo scoop, lanciato da Gabriele Parpiglia, è stato ufficializzato anche da Il Giornale. "Il loro amore, nato durante un weekend di luglio a Milano Marittima, si è consolidato a Ibiza dove l’ex calciatore ha raggiunto l’ex velina, lasciando la sua amata Formentera, per vivere ogni momento della giornata con lei".
