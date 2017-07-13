Anna Tatangelo contro il gossip, tutta colpa di Novella 2000, l'accusa su Instagram
di Redazione
13/07/2017
Anna Tatangelo contro il gossip! A quanto pare la cantante, nota anche come Lady Tata, darebbe tutta la colpa a Novella 2000. L'accusa mossa al noto settimanale di gossip è stata pubblicata attraverso un post su Instagram. Anna Tatangelo nei guai? La cantante napoletana si è scagliata contro il gossip a causa di alcune foto pubblicate su Novella 2000. A quanto pare la colpa del settimanale sarebbe quella di aver pubblicato degli scatti che ritraeva la coppia in vacanza.... Qualche anno fa! Il servizio di Novella 2000 doveva raccontare una ritrovata serenità per la coppia dopo un periodo di crisi, peccato però che le foto li ritraeva in una vacanza di qualche anno fa. A svelare l'arcano è stata Anna Tatangelo che senza mezzi termini si è scaraventa contro Novella 2000, pubblicando l'accusa su Instagram. "Usare foto di anni per fare degli articoli... La mia domanda è perché?". Il direttore del settimanale, Roberto Alessi, non ha tardato a rispondere spiegando che l'errore è stato fatto dall'agente della cantante, tanto da decidere di stracciare la ricevuta. La pubblicazione esclusiva dunque sarebbe stata sottoposta a qualche errore di stampa... Non voluto da Novella 2000. Chissà se Anna Tatangelo nel frattempo si sarà tranquillizzata. Anna Tatangelo contro il gossip di Novella 2000, la colpa però non sarebbe del direttore Alessi. Dopo l'accusa mossa su Instagram tutto sembra essersi risolto anche grazie all'intervento di Gigi D'Alessio. Il direttore di Novella 2000 ha anche raccontato che il cantante subito dopo la notizia gli ha mandato un messaggio ironico con scritto: "Sai com'è fatta Anna, ti vuole bene".
