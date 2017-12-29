Home Intrattenimento Isola dei famosi 2018 nel cast anche Elettra Lamborghini?

di Redazione 29/12/2017

L'Isola dei Famosi 2018 inizierà ufficialmente il 22 gennaio e i fan del reality stanno già cercando di scoprire chi sono i concorrenti ufficiali. Nei giorni passati sarebbe stata confermata la presenza di Elettra Lamborghini nel cast, tanto che l'ereditarietà avrebbe già presentato una lunga serie di richieste... Elettra Lamborghini pronta al debutto in Italia? In questi anni abbiamo avuto modo di conoscere l'ereditiera Elettra Lamborghini... La ragazza ha fatto parecchio discutere per il suo orientamento sessuale oltre che per la voglia di imporsi nel mondo dello spettacolo in ogni modo. Recentemente è stata anche una dei concorrenti del Grande Fratello Vip brasiliano. Adesso però Elettra Lamborghini sarebbe pronta anche per il suo debutto in Italia. Uomini e Donne apre le porte a Elettra Lamborghini? Il trono gay di Uomini e Donne in questi anni sta riscuotendo un notole successo. Dopo la presenza di Claudio Sona e Alex Migliorini, il pubblico comincia a richiedere anche le donne. Come possiamo bene immaginare però Maria De Filippi e la sua squadra di autori ha già organizzato tutto! Secondo alcuni rumors la redazione di Uomini e Donne sarebbe pronta ad aprire le porte a Elettra Lamborghini anche se lei ha già scelto di partecipare all'Isola dei Famosi 2018. Isola dei famosi 2018 anticipazioni e cast In queste ultime settimane l'Isola dei Famosi 2018 è tornata ad essere la protagonista indiscussa delle magazine televisivi. Mentre i fan cercano di capire se la candidatura di Francesco Monte è più o meno a rischio, Elettra Lamborghini sembra che abbia già preparato le valigie! Secondo alcune anticipazioni però pare che l'ereditiera stia cercando di imporre alcune condizioni sulla formazione del cast del reality, il motivo? Secondo quando pubblicato da Il Messaggero pare che Elettra Lamborghini avrebbe fatto degli appunti sul cast dei naufraghi... Che voglia ridurre la concorrenza?

