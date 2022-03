PS5 Pro: tutto sul restyling dell’amatissima console Sony

Secondo l’insider RedGamingTech, l’attesissimo restyling della PS5, console prodotta da Sony che, in ogni sua versione, ha riscosso moli straordinarie di consensi, arriverà nel 2024. Ad accompagnare il nome della console, l’appellativo “Pro”. Pare che questa nuova versione di PlayStation 5 proporrà al pubblico diversi miglioramenti rispetto alla versione originale del dispositivo di gioco. Nonostante le informazioni riguardo PS5 Pro non trovino, ovviamente, un riscontro ufficiale, esse hanno fatto il giro del mondo in pochissimo tempo, accompagnate da un video Youtube presentato dall’insider stesso. Appassionati e addetti ai lavori conoscono bene l’affidabilità altalenante della fonte. Ciò nonostante, RedGamingTech prevede la possibile uscita della console in un periodo ancora lontano: il tardo 2024.

Possibili specifiche di PS5 Pro

Il restyling della console di PS5 dovrebbe essere puntato a migliorare alcune performance “trascurate” dalla versione base del device. In particolare, le migliorie dovrebbero concentrarsi sulla gestione di PVS e sull’aggiunta del ray tracing, in grado di incrementare le performance della console di 2,5 volte. PS5 Pro potrebbe avere un occhio di riguardo maggiore nei confronti della realtà virtuale, rendendosi compatibile in maniera ottimale con PSVR 2, nuovo sistema dedicato già annunciato dalla casa produttrice. Sembra che PS5 si baserà sul processo produttivo TSMC 5nm, stesso metodo utilizzato dall’azienda AMD per la produzione dei processori Zen 4. Altri rumor, sospettano il passaggio a 4 nm.

Si tratta di idee sicuramente affascinanti, che hanno mandato i die hard fan di Sony in hype. Ciò nonostante, parliamo di una proiezione remota, ostacolata dalla ben nota crisi dei materiali e della produzione che, a tutt’oggi, ostacola la produzione del modello standard di PlayStation, rendendola particolarmente difficile da reperire. Una revisione di PS5 arriverà prima o poi, una mid-gen che scuoterà, ancora una volta, il mercato, ma prevedere da ora le prestazioni e la scheda tecnica della futura console è un compito decisamente arduo e pieno di rischi.