Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Bovisio Masciago: uccide la moglie e poi si costituisce

Redazione Avatar

di Redazione

19/04/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il delitto è avvenuto a Bovisio Masciago, comune lombardo in provincia di Monza e Brianza. Un uomo ha ucciso sua moglie, Valeria Bufo, per strada con colpi di pistola. Dopo l'omicidio, l'assassino si è presentato volontariamente in caserma a Seveso, per costituirsi. La donna, trasportata d'urgenza in ambulanza verso l'ospedale San Gerardo di Monza, è morta durante il tragitto per via della ferita gravissima.

Uccide la moglie e poi si costituisce, i dettagli

Il delitto è accaduto intorno alle 13 di stamattina, a Bovisio Masciago, piccolo comune di circa 17 mila abitanti che, purtroppo, oggi ha accolto l'atroce delitto. Un uomo, Giorgio Truzzi, ha sparato alla sua 35 enne moglie. La dinamica non è del tutto chiara, dal momento che si sta cercando di ricostruire l'avvenuto delitto attraverso le parole dei testimoni. Secondo le stesse, l'uomo sarebbe sceso dalla sua macchina, una Smart, sparando a sua moglie, Valeria Bufo, che passeggiava tranquillamente in corso Italia, una delle vie principali della piccola città brianzola. Dopo aver mortalmente colpito sua moglie, è risalito in macchina per andare a costituirsi verso la caserma di Seveso, altro piccolo comune brianzolo. La donna, invece, è stata urgentemente trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza, ma non è riuscita a sopravvivere durante il tragitto.

Omicidio a Bovisio Masciago, la parola dei testimoni

La zona in cui c'è stato lo sparo da parte dell'uomo è, al momento, chiusa. I traffici sono interrotti e la zona stessa non è praticabile per via dei naturali rilievi che si stanno effettuando. Molte sono state le testimonianze relative al femminicidio avvenuto alle 13 di questa mattina. I testimoni, le cui parole sono state dapprima raccolte per avere un iniziale quadro della situazione, sono ora oggetto di un esame molto più critico da parte dei carabinieri di Desio, a cui è stata affidata l'indagine. Aggiornamenti, naturalmente, seguiranno in merito. Per ora, ciò che preme sapere è quale sia il movente dell'omicidio, non ancora chiaro. Secondo le testimonianze raccolte, marito e moglie erano molto vicini alla separazione.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Roma, indagato studente che minacciò una professoressa

Articolo Successivo

L'insonnia può farti morire? Ecco la relazione con l'Alzheimer

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025