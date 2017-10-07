Branko di oggi: le previsioni oroscopo del giorno, obiettivi per Toro

Siamo pronti per scoprire insieme l’oroscopo di Branko di oggi. L'astrologo istriano anche per il 7 ottobre 2017 ha osservato le posizioni degli astri e ha formulato le sue previsioni per Il Messaggero. Se non l'avete ancora fatto e avete un po' di tempo, leggete l'oroscopo del mese di ottobre di Branko, nei prossimi giorni ci saranno dei transiti importanti.

ARIETE (21 marzo/20 aprile): La Luna piena che avete ammirato ieri sera sarà positiva anche oggi e orientata verso il lavoro e gli affari. Periodo importante per le collaborazioni, alcune si consolidano, altre devono essere verificate o si chiudono. Passione amorosa alle stelle.

TORO (21 aprile/20 maggio): Oggi e domani secondo Branko il passaggio della Luna nel vostro segno apre nuovi orizzonti perché è in trigono con Venere e Marte nel campo delle fortuna. Nettuno invece vi rende poetici e innamorati, un sabato sera da dedicare all'amore.

GEMELLI (21 maggio/21 giugno): I risultati professionali che sono stati annunciati da Mercurio non verranno raggiunti (o solo in parte) a causa della congiunzione di Marte e Venere in Vergine. Non riuscite ad essere sereni.

CANCRO (22 giugno/22 luglio): Nelle prime ore della giornata risentirete ancora della tensione che avete accumulato, ma la Luna è tornata positiva e questa sera sarete più rilassati tanto che riuscirete a trasformarvi in abili conquistatori. Occasioni di incontro utili anche per il lavoro.

LEONE (23 luglio/23 agosto): Il ritmo si rallenta dopo gli ultimi due giorni in cui avete ottenuto grandi risultati. Giove però vuole premiare la vostra dedizione. Grazie a Saturno ci saranno dei momenti piacevoli in famiglia, solo la salute rovinerà questa giornata, problemi alla gola.

VERGINE (24 agosto/22 settembre): Venere e Marte congiunti sono in aspetto passionale ma in Vergine, segno concreto gli amanti si contengono e non si lasciano andare, ma la forza afrodisiaca è sempre attiva. La Luna è complice degli innamorati, Mercurio è un salvadanaio.

BILANCIA (23 settembre/22 ottobre): La Luna in Ariete ha lasciato un bel mal di testa e diversi dolori diffusi. Purtroppo non avete nulla in comune con quella posizione e siete irritati, perdete anche quell'eleganza sentimentale che vi contraddistingue. Giove sarà nel segno per 3 giorni, preparatevi.

SCORPIONE (23 ottobre/22 novembre): Il vostro è il segno tipico dello scrittore che ha vinto il Nobel per la Letteratura 2017. Oggi immergetevi nella lettura del suo romanzo “Quel che resta del giorno” da cui è stato tratto anche un film, vi servirà per capire meglio cosa aspettarvi da Giove che arriva nel vostro segno martedì.

SAGITTARIO (23 novembre/21 dicembre): Dopo la follia amorosa della Luna in Ariete preparatevi a rivoluzionare il campo del lavoro oggi che si sposta in Toro. Favoriti soprattutto i liberi professionisti e gli studenti, ottime le transazioni finanziarie. Salute e amore sono off per sfruttare tutti i vantaggi di Giove.

CAPRICORNO (22 dicembre/20 gennaio): Pretendete sempre la perfezione dagli altri, e non gradite i veloci cambiamenti degli astri perché secondo voi portano solo problemi fisici. Branko però vi suggerisce di stare calmi perché dovete ricordare che dopo la pioggia arriva sempre il sereno. Luna meravigliosa nel privato.

ACQUARIO (21 gennaio/19 febbraio): Il recente passaggio di Marte in Leone ha lasciato i suoi strascichi e una debolezza fisica tipica dell'aspetto faticoso della Luna. Il transito in Toro è difficile anche per la famiglia, ma ci sono delle novità e dei lieti eventi.

PESCI (20 febbraio/20 marzo): Siete riusciti a respingere gli attacchi di Marte e Saturno e avete reagito molto bene, gli influssi planetari migliorano. La Luna vi rende scaltri per gli affari, ma dovete avere cautela nella salute. Martedì arriva Giove!