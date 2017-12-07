Oroscopo 2018 Branko: previsioni amore, soldi e fortuna

Come sarà il 2018? Oroscopo positivo oppure negativo? Branko ha provato a rispondere a queste domande analizzando la posizione dei pianeti. L'astrologo istriano svela che il nuovo anno di apre con l'incontro di Plutone e Saturno in Capricorno, segno zodiacale associato alla terra e simbolo di grandi poteri. La congiunzione è sicuramente un aspetto inedito e l'oroscopo 2018 si preannuncia ricco di novità per tutti i segni.

Branko oroscopo dell'anno 2018: anticipazioni

Ariete: l'anno nuovo inizia in maniera impegnativa. Il transito di quadratura di Saturno proseguirà sino a dicembre del 2020. Analizzerete le scelte del passato e sarete più saggi. Il pianeta che vi porterà fortuna è il Sole. Il caldo influsso sarà utile per sopravvivere al freddo influsso di Saturno in Capricorno perché simbolo di amore che dona luce e vita tutti i giorni.

Toro: Sarà un 2018 nella media, a volte sentirete la mancanza di Venere, stella dell'amore, nella vostra vita. Il transito sarà veloce ma passionale e l'oroscopo di Branko vi sprona ad essere più energici. La vostra stella portafortuna è Urano il cui ultimo passaggio risale al 1942. Il pianeta ha una natura diversa dalla vostra ed è proprio questo che vi spingerà a cambiare in positivo.

Gemelli: In ambito personale e lavorativo il 2018 sarà interessante. Avete già sperimentato gli effetti di Giove in Scorpione e con Saturno in Capricorno ci saranno tante soddisfazioni. Il prossimo anno sarete assistiti da Marte, il pianeta rosso vi regalerà energia ed entusiasmo. Imparate ad affrontare i cambiamenti, ce ne saranno molti.

Cancro: oroscopo 2018 che inizia con la Luna Piena nel segno. Ci saranno mesi frenetici e purtroppo non avrete sempre Marte favorevole. Potrete godere dell'aiuto di Giove che si trova in posiziona ottima per le questioni affettive. Per quanto riguarda l'astro portafortuna, voi siete baciati dalla Luna che porta buone notizie e scaccia il pessimismo di Saturno, sempre in opposizione.

Leone: le ultime news dell'oroscopo di Branko sono particolari perché per voi il 2018 sarà un anno altalenante. Saturno infatti impone agli altri pianeti di seguire le sue regole. A volte raggiungerete l'apice del successo, altre volte vi dovrete fermare. Stella portafortuna è Mercurio, pianete che movimenta il lavoro e vi regalerà una seconda giovinezza.

Vergine: la notte di Saturno è finita e il 2018 si apre con la protezione di Marte e Venere. Ci saranno alcuni problemi che dovrete affrontare ma Urano, vostro pianeta portafortuna secondo l'astrologo istriano, farà la differenza. Imprevedibile ed elettrico porterà tantissimi cambiamenti. In estate capirete meglio di cosa si tratta.

Oroscopo annuale 2018 Branko: ultime novità

Bilancia: ogni mattina inizia una nuova vita ma per il prossimo anno dovete portare con voi tutte le esperienze passate perché vi serviranno per il futuro. Branko invita ad accogliere le novità perché Saturno non vi ostacola. Nettuno, pianeta portafortuna, risveglierà l'inconscio e non mancheranno colpi di scena. Possibili ritorni di fiamma.

Scorpione: Saturno in Capricorno è molto pericoloso perché si trasforma in giudice e vi ricorderà tutti gli errori commessi in passato. Sulla vostra strada ci sarà qualche pianeta nemico e Branko vi invita a fare attenzione a Marte in Acquario. Confidate nel sostegno di Saturno che porta novità in ambito lavorativo e vi offre la possibilità di crescere.

Sagittario: dopo tre anni finalmente potete rinascere. Saturno lascia il vostro segno e il nuovo anno rappresenta per voi l'inizio di una nuova vita. Importanti novità per la donna Sagittario che ha l'animo guerriero. Mercurio, astro portafortuna, porta brio e vi rende convincenti agli occhi degli altri. Riuscirete a ritrovare il vecchio entusiasmo.

Capricorno: oroscopo annuale 2018 da incorniciare. Saturno torna nel vostro segno dopo avervi lasciati a febbraio del 1991. Le luci della ribalta e dello zodiaco si accendono su di voi. A Natale 2017 vi ricongiungerete con la famiglia, un unione che darà ottimi frutti già a gennaio. Saturno è il pianeta portafortuna, con voi instaura un legame costruttivo che vi porterà ad avere successo.

Acquario: l'oroscopo di Branko 2018 sarà ricco di sfide ed emozioni. Saturno è in letargo per voi ma c'è sempre Giove che vi renderà dei guerrieri instancabili. L'astro che vi sosterrà è Urano, eserciterà influssi positivi sulla vostra vita e vi regalerà tutta la carica di cui avete bisogno per fare pulizia e liberarvi delle cose superflue e che non vi piacciono più.

Pesci: la luna piena in Cancro che apre il 2018 influenza l'oroscopo annuale di Branko. Finalmente potete concedervi quelle opportunità che Saturno vi ha negato in tre anni di opposizione. Sarà un anno indimenticabile e alcuni andranno alla ricerca del tempo perduto. Astro fortunato è Nettuno, il Re degli oceani. Per i giovani ottime possibilità di creare un futuro da protagonisti. Cercate di tenere a bada l'impulsività.