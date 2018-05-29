Brigitte Nielsen Instagram: incinta a 54 anni?

Brigitte Nielsen aspetta un bambino a 54 anni. Questa notizia fa discutere anche se la gravidanza in età avanzata ormai non è più un tabù. Solo qualche giorno fa vi abbiamo raccontato un'altra incredibile storia.

Brigitte Nielsen incinta

L'attrice ha pubblicato su Instagram la foto con il pancione. A 54 anni Brigitte Nielsen aspetta il quinto figlio ma lo scatto ha suscitato diverse critiche. Il commento della foto è semplice “La famiglia si sta allargando”. In un primo momento abbiamo pensato che si trattasse di un fotomontaggio o di una provocazione, questa notizia ci ha lasciati senza parole visto che il prossimo 15 luglio la Nielsen spegnerà 55 candeline. Poco tempo fa Brigitte aveva manifestato il desiderio di volere un figlio con Mattia Dessì, l'attuale marito di 16 anni più giovane.

Cinque figli da uomini diversi

Brigitte Nielsen ha quattro figli avuti da tre uomini diversi. Julian è nato dal primo matrimonio con Kasper Winding, Kilian dal compagno Mark Gastineau, mentre Douglas e Raoul jr. dal terzo marito Raoul Meyer. Quello in arrivo dunque è il quinto figlio. Le condizioni di salute di Brigitte Nielsen sono ottime anche se qualche mese fa era stata fotografata su una sedia a rotelle all'aeroporto di Philadelphia. Brigitte era impegnata nelle riprese del film Creed 2 con l'ex marito Sylvester Stallone. Forse quel malessere era collegato alla gravidanza. Tuttavia la scelta di avere un bambino è stata criticata anche se c'è chi ha commentato che è grandiosa una gravidanza in età matura.