Incinta a 70 anni, donna messicana la mamma più anziana del mondo

Maria De La Luz è una donna messicana che ha 70 anni, la sua storia ha fatto il giro del mondo perché è incinta. Non ha fornito dettagli su come sia avvenuto e non è il primo caso di gravidanza in terza età.

Donna incinta a 70 anni: fecondazione in vitro?

Maria De La Luz la donna che aspetta un bambino a 70 anni è già madre di sette figli. La donna vive a Mazatlan, una cittadina nello stato di Sinaloa. Maria ha dichiarato di essere incinta alla stampa non fornendo alcun dettaglio sulla procedura seguita. Ai giornalisti ha mostrato le fotografie per dimostrate che è tutto vero. Difficile non crederle davanti a queste prove anche se restano molti dubbi e c'è il sospetto che abbia fatto ricorso alla fecondazione in vitro.

Maschio o femmina

Quando una donna aspetta un bambino la curiosità si concentra sul sesso del nascituro anche se in questo caso la storia è già curiosa data l'età avanzata della madre. I figli di Maria De La Luz sono molto preoccupati ma la donna ha mostrato fiera le immagini dell'ecografia dove si vede che aspetta una bambina. Maria ha raccontato che le facevano molto male le gambe, vomitava e si sentiva poco bene. Per questo i medici le hanno prescritto una serie di accertamenti sino a scoprire la causa del malessere, una gravidanza in terza età. I medici hanno consigliato a Maria il parto cesareo e il prossimo 18 luglio ha un appuntamento con il ginecologo. Se tutto andrà a buon fine, come si spera, sarà la mamma più anziana del mondo.

Maternità in terza età

Quello di Maria De La Luz, come dicevamo, non è il primo caso di gravidanza in età avanzata. Nel 2016 una 72enne indiana ha dato alla luce un bambino. L'età della donna non è certa perché Daljinder Kaur non ha potuto esporre il suo certificato di nascita. Il marito Mohinder Singh Gill ha 79 anni e lei ha sempre dichiarato di essere 7 anni più giovane. Non potendo dimostrare la sua età quindi non può più essere considerata la mamma più anziana del mondo. Un altro caso è quello di Bousada De Lara che ha partorito due gemellini nel 2006 a 66 anni. Daljinder però è poco interessata al fatto di essere una madre da Guinness dei primati, nel lungo matrimonio con il marito ci sono stati tre tentativi di fecondazione in vitro ma solo l'ultimo è andato a buon fine.