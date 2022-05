Una vera e propria tragedia per la cantante, ballerina, attrice e personaggio televisivo statunitense Britney Spears. A poche settimane dall’inizio della gravidanza, Britney Spears ha spiegato di aver perso suo figlio, in un tono naturalmente tragico che è stato accolto, da parte dei tram e dei tanti collaboratori di Britney Spears, nel corso della sua carriera, chiaramente con sentimenti ed emozioni negative. Non c’è pace per Britney Spears che, negli ultimi mesi, si è trovata ad affrontare diverse situazioni di difficoltà. Adesso, dal momento che è morto il figlio di Britney Spears all’inizio della sua gravidanza, la cantautrice, ballerina e stilista statunitense ha chiesto, naturalmente, privacy sui social network.

Morto il figlio di Britney Spears all’inizio della gravidanza

Non c’è pace, in un momento particolarmente difficile, per Britney Spears. La cantante, stilista, ballerina e showgirl statunitense si era appena liberata della tutela del padre, a seguito di una serie di peripezie giudiziarie e umane che l’avevano riguardata nel corso della sua vita. Adesso, come annunciato sui social network da parte della cantautrice e del suo compagno, è morto il figlio di Britney Spears all’inizio della gravidanza.

Si tratta di una perdita sicuramente tragica per la cantautrice, che ha chiesto, sui social, che venga garantita la migliore privacy possibile in un momento sicuramente difficile per la sua vita. Non sono mancati i commenti di supporto e di conforto per Britney Spears, tra cui spiccano le parole dei fan e quelle di addetti ai lavori e collaboratori della cantante e ballerina statunitense.

Il post di Britney Spears sui social in cui annuncia la morte del figlio all’inizio della gravidanza

Attraverso un post significativo e ricco di emozione, Britney Spears ha annunciato la morte del figlio all’inizio della gravidanza sui social, chiedendo rispetto e privacy da parte dei fan. Queste le parole della cantante, ballerina e stilista statunitense sui social: «È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare di aver perso il nostro bambino all’inizio della gravidanza. Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare ad annunciarlo, ma eravamo davvero entusiasti di condividere questa splendida notizia. Il nostro amore reciproco è la nostra forza. Continueremo a cercare di allargare la nostra bella famiglia. Siamo grati per tutto il vostro supporto. Chiediamo gentilmente la privacy in questo momento difficile»