Bruno Barbieri truffato per 30mila Euro, un arresto

Redazione Avatar

di Redazione

19/07/2017

Una donna si è fatta fare il bonifico dallo chef con una falsa mail

Di certo sarà un guru della cucina, ma non del web: Bruno Barbieri, chef stellato e star TV di Masterchef, è stato vittima di una truffa informatica che gli è costata 30mila Euro. Il fatto è stato scoperto dal pm di Torino, Andrea Padalino, il quale ha dato mandato alle Forze dell’Ordine di arrestare per riciclaggio una trentatreenne nigeriana.

Truffa a Bruno Barbieri: i dettagli

Il cuoco bolognese ha l'abitudine di disporre bonifici alla direttrice della sua filiale con stringate e-mail in cui è solito indicare il conto e il beneficiario. La vicenda risale allo scorso febbraio, quando la Banca ha ricevuto un messaggio dall'indirizzo di Barbieri in cui si richiedeva di effettuare un pagamento da 30mila euro sul conto della ragazza. I truffatori, inoltre, hanno giustificato l’assenza di Barbieri usando la scusa degli impegni familiari. La direttrice ha subito disposto il pagamento, ma quando poche ore dopo è arrivata un'altra richiesta da 40mila Euro, si è insospettita. La donna ha immediatamente contattato lo chef  e il raggiro è venuto alla luce. Gli investigatori, poi, hanno scoperto che un hacker è riuscito a introdursi nella mail di Bruno Barbieri, nonostante usi password complicatissime. La truffatrice si è smascherata da sola: per la fretta di incassare i 30mila Euro di chef Barbieri, ha prelevato sette volte da sette Postamat diversi, il tutto ripreso dalle apposite telecamere di sorveglianza. Inoltre, nella causale del bonifico c’era scritto il suo nome, quindi per la Polizia era solo questione di tempo catturarla e arrestarla, nonostante si fosse rifugiata a Londra. L’accusa per la nigeriana è riciclaggio, ma tutti sono convinti che da sola non avrebbe ideato la truffa: si sta indagando per scoprire se si tratta di esperti informatici legati alla criminalità nigeriana.  
