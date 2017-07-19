Caricamento...

Selvaggia e Francesco sposi dopo Temptation Island? La prova su Instagram

Redazione Avatar

di Redazione

19/07/2017

Selvaggia e Francesco sposi dopo Temptation Island? Il gossip da ore ha preso corpo anche se al momento non è stato confermato. La notizia del matrimonio lampo però troverebbe conferma sui social, infatti su Instagram si troverebbe la prova inconfutabile. Che la coppia più discussa del reality abbia deciso di uscire insieme dallo show? Selvaggia e Francesco senza ombra di dubbio sono una delle coppie più amate e odiate dal pubblico di Temptation Island. Francesco attacca di continuo Selvaggia, ma i suoi occhi non riescono a nascondere tutto l'amore che prova per lei ogni volta che la guarda. In questo frangente Selvaggia sembra essere un fiume in piena, niente riesce a placare le sue lacrime, la gelosia e in parte la delusione del suo "lenticchio". Quali siano le sorti per la coppia per il momento non è dato saperlo, anche se i social rivelano qualcosa in più che nessuno ovviamente si sarebbe aspettato... Selvaggia e Francesco sposi dopo Temptation Island? Il lieto fine per la coppia sembra assurdo ma soprattutto troppo veloce, anche se lo show è ufficialmente finito circa 10 giorni fa. La news riguardante il matrimonio di Selvaggia e Francesco, che sta facendo il giro del web, però ha trovato una parziale conferma su Instagram, ecco la prova...

Selvaggia e Francesco sono rimasti insieme: ecco la prova dei fiori d'arancio

Selvaggia e Francesco sposi dopo Temptation Island? A quanto pare la quarta edizione del reality che mette a dura prova i sentimenti potrebbe concludersi con un inaspettato lieto fine proprio per la coppia che in tanti danno per spacciata. La prova che comunque qualcosa è accaduto qualche giorno fa è apparsa sul profilo sul profilo Instagram di Veronica Bagnoli. La ragazza ha pubblicato una bellissima foto di gruppo, insieme alle sue compagne di avventura, vestite super eleganti per un'occasione speciale. Lo scatto è accompagnato da un "ringraziamento" per Selvaggia Roma che però non appare in foto...
