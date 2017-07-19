Jeremias e Cecilia Rodriguez nel cast del Grande Fratello Vip 2: ultime anticipazioni

I fratelli di Belen Rodriguez al Grande Fratello Vip 2017: parteciperanno come concorrente unico

Bel colpo Ilary Blasi! Il cast del Grande Fratello Vip 2 che inizia a settembre è in fase di definizione. Secondo le ultime anticipazioni di Alfonso Signorini, opinionista del reality, Jeremias Rodriguez e Cecilia, i fratelli di Belen, entreranno nella casa più spiata d’Italia. I due argentini rappresenteranno un unico concorrente come è accaduto nella prima edizione con Antonella Mosetti e Asia Nuccetelli, madre e figlia. Dopo il rifiuto delle sorelle Cristina e Maria Teresa Buccino che vogliono dedicarsi esclusivamente alla moda, arrivano quindi altri due fratelli ‘famosi’.

Cast stellare per il GfVip 2: cosa fanno nella vita Cecilia e Jeremias Rodriguez?

I fratelli di Belen Rodriguez non sono volti sconosciuti al mondo dello spettacolo. Se le indiscrezioni di Alfonso Signorini saranno confermate, il GfVip 2 potrebbe essere il secondo reality per Cecilia Rodriguez che nel 2015 è stata una dei naufraghi dell’Isola dei Famosi. Dopo si è allontanata dalla tv perché ha preferito dedicarsi a Me Fui, il marchio di costumi che ha creato insieme alla sorella. È fidanzata con Francesco Monte e l’esperienza al Grande Fratello Vip 2017 potrebbe essere un ottima occasione per rilanciare la sua carriera.

Jeremias Rodriguez invece non ha mai partecipato a nessun reality o programma televisivo, essendo il fratello di Belen è seguitissimo sui social e soprattutto su Instagram. Come le sorelle è al centro del gossip per le sue storie d’amore, quella più importante con Rosella Intellicato, ex tronista di Uomini e donne. E proprio al Grande Fratello Vip 2 potrebbe incontrare un’altra ex tronista, Rosa Perrotta, la cui partecipazione pare sia stata confermata. Nel cast anche l’ex corteggiatrice Soleil Sorgé, le showgirl Luisa Corna, Carmen Di Pietro e Aida Yespica tornata da poco in Italia dopo aver vissuto a Miami con il figlio. Vi aspettiamo molto presto per tutti i nomi dei concorrenti e per le anticipazioni sul GfVip 2.